На Кубани загадочно пропал 14-летний Константин Маркин: что известно на данный момент

Подростка ищут десятки жителей станицы, в которой вырос пропавший. Фото: instagram.com/lizaalert_kk

В станице Васюринской Динского района продолжаются поиски загадочно пропавшего 14-летнего Константина Маркина. Вот уже сутки парень не выходит на связь с родными. О своем местонахождении не сообщал и друзьям. «КП» - Кубань» выяснила, что известно на данный момент.

Как стало известно, подросток ушел из частного дома, в котором живет с родителями, вечером 22 января. Парень направился в местный компьютерный клуб, однако обратно не вернулся.

Родители тут же забили тревогу, стали звонить сыну, но на телефон Константин не отвечал. Когда родные стали спрашивать его товарищей, те лишь пожимали плечами - о том, где находится юноша, никто не знает.

Тогда семья пропавшего подростка обратилась за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт». Они составили ориентировку, которую моментально распространили в соцсетях. Кроме того, в местном станичном ДК был оперативно развернут штаб для координации действий. Организован поиск на местности - волонтерам предстоит прочесывать не только улицы станицы, но и искать парня за пределами Васюринской.

- Зона поиска обширна, очень много свободных пространств, природная среда и город, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По некоторым данным, последний раз Константина видели около 22:00 22 января, когда закрывался компьютерный клуб. По словам родных, конфликтов накануне пропажи не было, да и раньше парень никогда не пропадал.

КОНКРЕТНО

Рост парня 160 сантиметров, он худощавого телосложения. У юноши светло-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи был одет в коричневую куртку, черное трико, черные полуботинки. На голове у него была синяя шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении юноши, звоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.