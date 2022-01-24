Как мы прогуляли уроки стихийными бедствиями

Жизнь на Кубани встала после небывалого снегопада

С чего начинается Родина... Давайте будем честны. С чувства защищенности и комфорта.

Почему свой собственный дом – крепость. Потому что, когда за окном непогода вырывает с корнем деревья, льет и сыплет – ты в домике. С теплыми батареями, светом, газом и прочими преимуществами.

Сидишь в своей двушке, чай с пряниками пьешь и носа на улицу, по совету спасателей, не кажешь.

Правда, предупреждения синоптиков и спасателей – вот что стабильно в действительности. Уже несколько лет (по моим подсчетам) они вообще не ошибаются в прогнозах – потоп так потоп, снегопадище так снегопадище.

Как у нас говорят, предупрежден – значит вооружен?

Куда там?!

Почти сразу после начала снегопада, который несколько дней предсказывали из каждого утюга, в моем ТСЖ в Северской, состоящем из трех домов, вырубило все и сразу – свет, воду, отопление. Остался только газ, и на том спасибо.

- Аварийное отключение, - раздался хладнокровный голос диспетчера Единой службы.

До обеда следующего дня ни света, ни тепла, ни воды в наших домах не появилось. Оставалось только сгрести детей, прыгнуть в теплую машину и ехать куда глаза глядят из своей «крепости».

На дорогах открылся масштаб трагедии: оборванные высоковольтные провода, заносы, отказ автобусного сообщения и полная растерянность экстренных служб.

- Мы не знаем, куда нам вывозить снег, затопит же к чертям. Через пару дней – потепление! Раньше хоть трактарок ходил по улицам, предлагал частникам помощь. Сейчас каждый – один в поле воин, - пыталась пробить себе путь строительной лопатой женщина в резиновых шлепках на босу ногу.

Будто услышав стенания жителей, власти районов, по традиции, кинули на «фронты» со стихией свою главную «огневую» мощь – кабинетных сотрудников с лопатами. И неважно, что с одной на пятерых.

Кстати, кто, как и синоптики, в нашем регионе находится в мейнстриме эффективнее всех – это продавцы инвентаря, санок, ватрушек и прочих временных, но необходимых вещей. За сутки стоимость копеечной лопаты, к примеру, выросла с 700 до 2,5 тысячи рублей. Нажились.

На третий день снегопадов, то есть отключений, диспетчер ЕДДС узнавал меня по голосу. Я зачем-то решила рискнуть и поставила печенье в духовку. Но, как водится, человек предполагает, а Бог располагает. Снова вырубило.

- Шо, опять?! Видимо, снова трансформатор! – даже этот механический исполнитель проникся и пообещал передать сигнал бедствия дальше.

Через два часа наши электросети предприняли мучительную попытку заработать. Но за окном столб заискрил, как бенгальский огонь на Новый год, не оставив надежд попить-таки чай с печеньем.

- Уроки экстремальных снегопадов и выводы, – назвали тему планерки на утро рабочего понедельника во всех 44 районных администрациях.

А перед ними были уроки экстремальных ливней и подтоплений, а до них – засухи.

Но пока, кажется, все эти уроки мы дружно прогуливаем...