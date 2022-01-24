Сломал систему. Тренер ФК «Краснодар» раскусил чемпионат России по футболу

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Даниэль Фарке возглавил «Краснодар» меньше двух недель назад. Он заключил контракт с «быками» прямо на сборах в ОАЭ. Вместе с помощниками немец прилетел сразу в Дубай. Его соглашение рассчитано на 2,5 года – до лета 2024-го.

Он заменил Виктора Ганчаренко, его уволили в начале января. Белорус объяснил отставку расхождением во взглядах на будущее клуба с руководством.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Уже с новым тренером "черно-зеленые" провели два товарищеских матча. Они уступили польской «Легии» и переиграли словацкую «Жилину», а специалист дал яркое интервью пресс-службе команде. Он намекнул, что раскусил чемпионат России по футболу.

- Пять-шесть недель подготовки достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола, – заявил Даниэль Фарке.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Планы у немца – грандиозные. Его задача – взять 36 очков в 12 турах премьер-лиги. То есть показать максимальный результат – выиграть все оставшиеся матчи.

После первой части сезона «Краснодар» занимает пятое место в чемпионате России. «Быки» набрали 29 очков. Они на девять баллов отстали от лидирующего «Зенита», на два – от «Сочи», который расположился на третьей строчке.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

- Но сейчас нет особого смысла говорить о целях и месте в таблице. Главное – то, как мы хотим играть, какие ценности хотим нести через наш футбол, – заключил Фарке.

Теперь немцу осталось подкрепить слова игрой и победами. Во второй части сезона «быки» встретятся со всеми лидерами чемпионата России. А Даниэля Фарке ожидает настоящая проверка на прочность.