Врачу – от 12, лыжнику – 110 тыс. рублей. Каких специалистов и на какую зарплату ищут в Краснодарском крае

В Краснодарском крае не хватает медиков и учителей. Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарский край ежегодно переезжает большое количество россиян. Только за последний год кубанскую прописку получили более 100 тысяч человек. Несмотря на резкий прирост населения, официальный уровень безработицы в регионе невелик – всего 4,7 процента. Но цифра может быть и выше, ведь не все встают на учет в Центры занятости населения.

- На Кубани ищут работу 133 тысячи человек по разным специальностям, - сообщили в министерства труда и социальной защиты населения Краснодарского края. - При этом край остро нуждается в медиках, учителях и воспитателях, а также полицейских, охранниках и бухгалтерах. Такая картина практически неизменна.

Вот как выглядит ТОП-10 наиболее востребованных профессий в Краснодарском крае

Врач различной специализации - 3202 вакансии - зарплата от 12 700 до 80 тысяч рублей.

Учитель, педагог, преподаватель - 2813 вакансий - зарплата от 13 890 до 40 тысяч рублей.

Медицинская сестра - 2001 вакансия - зарплата от 13 до 37 тысяч рублей.

Инженер различной специализации - 1757 вакансий - зарплата от 12 до 80 тысяч рублей.

Охранник - 1391 вакансия - зарплата от 13 890 до 30 тысяч рублей.

Воспитатель, младший воспитатель - 1213 вакансий - от 13 890 до 30 тысяч рублей.

Полицейский, участковый полиции - 758 вакансий - от 12 792 до 30 тысяч рублей.

Бухгалтер, главный бухгалтер - 740 вакансий - от 14 585 до 55 тысяч рублей.

Менеджер различной специализации - 704 вакансии - от 14 до 90 тысяч рублей.

Техник различной специализации - 560 вакансий - 12 792 до 100 тысяч рублей.

Кадровый голод не первый год испытывает здравоохранение. В Краснодарском крае требуются узкие специалисты почти во всех городах и районах. Но судя по банку вакансий, рассчитывать на высокий уровень зарплаты не приходится.

Самую минимальную оплату труда предлагают в Тимашевской ЦРБ. Здесь врач получит всего 12 700 рублей.

Чуть повыше в Приморско-Ахтарске – от 13 до 25 тысяч.

В Сочи медик с высшим образованием может получить 14 200 рублей.

В то же время врач в частной клинике курорта может рассчитывать на 80 тысяч рублей.

В Новороссийске зарплата врача УЗИ около 60 тысяч рублей, в Краснодаре – до 70.

Медсестры за свою работу получат немногим 15-20 тысяч рублей.

В Анапе такому специалисту заплатят от 15 тысяч рублей, в Краснодаре – от 14, в Крымском районе – от 13 тысяч.

В частных лабораториях и клиниках зарплаты у медсестер повыше. В Сочи и Краснодара они могут рассчитывать на сумму от 28 до 37 тысяч рублей.

Учительская зарплата ненамного выше, чем у медиков. В Сочи она стартует от 25 тысяч рублей, в Краснодаре от 20 тысяч рублей, в Щербиновском районе – от 15 500, в Славянске-на-Кубани – от 13. В Тихорецком районе – до 32 тысяч рублей, и это потолок. Воспитателям предлагают работу за 13 890 в Курганинском, Кущевском и Щербиновском районах, от 15 в Кореновском районе, от 19 тысяч в Геленджике. В среднем по краю больше 20 тысяч работник детского сада получить не сможет. Правда, есть исключения. В Краснодаре зарплата воспитателя достигает 30 тысяч рублей и выше. Но только в частном детском саду.

Зарплата инженера колеблется от 12 до 80 тысяч рублей. Причем хорошо заработать можно не только в крупных городах Краснодарского края, но и в сельской местности. Так, инженер в Славянске-на-Кубани может рассчитывать на 48 тысяч рублей, а в Темрюкском районе получить все 80 тысяч.

По прогнозам министерства труда и социального развития Краснодарского края, до 2028 года потребность в врачах, социальных работниках и учителях не снизиться. Также регион будет нуждаться в работниках агропромышленного комплекса, транспорта, торговли, бюджетной сферы, санаторно-курортной и строительной отраслей.

Работодатели открывают и необычные вакансии. В Красную Поляну требуется лыжник-видеооператор. В его обязанности входит видеосъемка на камеру GoPro и потом продавать ее отдыхающим. От специалиста потребуются хороший технический опыт катания на лыжах, наличие горного снаряжения и коммуникабельность. За работу обещают заплатить от 110 до 200 тысяч рублей на руки.