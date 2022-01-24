Сильнейший снегопад в Краснодарском крае: в каких районах сугробы побили рекорды

Сильнейший снегопад в Краснодарском крае. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Выходные обернулись для Краснодарского края настоящим снежным апокалипсисом. Метель привела к тому, что без того огромные сугробы выросли в размерах более чем в два раза. Выпавших осадков с лихвой хватило, чтобы изменить улицы до неузнаваемости. Кубанцы вооружались рулетками и фиксировали гигантские сугробы, которым удивлялись даже старожилы. А местами они были с человеческий рост!

Так, например, сразу несколько горных поселков Туапсинского района, буквально «плыли» по снегу. Люди с трудом выходили из дворов – замело так, что ни пройти ни проехать. Ныряли в сугробы и в Горячем Ключе. Краснодар тоже был усыпан белыми горками. Еще бы – там за сутки высыпалась почти месячная норма осадков.

- В Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений – 41 сантиметр, - говорит ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Но все-таки, говорят синоптики, выходные в кубанской столице хоть и были непривычно снежными, бывали в истории январи и более суровые.

- Рекорд января побит не был. Согласно архивным данным, самые снежные зимы в Краснодаре зафиксированы в 1954 году. Высота снега достигала до 120 сантиметров в пригородах и 63 сантиметра - в самом городе, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. – Был снежный январь и в 2002 году - высота сугробов достигала 59 сантиметров.

Рекордным 2002-й оказался и для Горячего Ключа – тогда выпало 115 сантиметров снега. В этот раз стихия приблизилась к этой отметке – на город просыпалось уже 113 сантиметров. Близок в обновлению рекорда был и Туапсинский район. В 1991 году было зафиксировано небывалое количество осадков - 168 сантиметров, сейчас пока лишь 164. Кстати, в Крымске высота снежного покрова достигла, но пока еще не превысила рекордные 72 сантиметра.

НА ЗАМЕТКУ

Стоит сказать, что исторический минимум кубанская столица то же вряд ли поставит. Как удалось узнать «КП» - Кубань», нынешние отметки за окном - детский лепет по сравнению с теми, что были в 1972 году. В тот год был рекордно холодный январь - температура в среднем была минус 10,8 градуса.

А вот самый теплое начало года было больше века назад. В 1915 году зафиксирована самая высокая среднеявнварская температура - плюс 7,5 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамваи с «шапками» и «утонувшие» машины: публикуем яркие фото заснеженного Краснодара

Как Краснодар за сутки превратился в «город-сугроб» (подробнее)

Снежный апокалипсис: Краснодар бьет рекорды, а в Туапсе сугробы - с человеческий рост

На Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение из-за рекордного снегопада, аэропорт все еще закрыт, задержаны поезда (читайте далее)

Одна угроза за другой: синоптики озвучили наихудший прогноз погоды для Краснодарского края

Расслабляться пока не стоит (подробнее)

«Циклоническая депрессия останется!»: На Кубани продолжатся экстремальные снегопады

В Краснодарском крае прогнозируют снегопад и морозы до минус 13 градусов (читайте далее)