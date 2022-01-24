82-летняя пенсионерка умерла, когда не смогла протопить свой дом на Кубани

Ведется расследование

Эта печальная история произошла зимой 2020 года в Абинске. 82-летняя пенсионерка Дина Моргунова жила с дочерью, но регулярно пропускала коммунальные платежи. Сама пожилая женщина страдала расстройством памяти. А дочь, по рассказам соседей, злоупотребляла спиртным.

- Бабушка была вечно неухоженная. Дочка пропивала всю ее пенсию, - поговаривали в Абинске.

В итоге дошло до того, что в почтовый ящик Моргуновым пришла уже не квитанция за газ, а досудебная претензия. А вслед за ней явился и контролер.

- Долг был в районе пяти тысяч рублей, но никаких предпосылок к тому, что он будет оплачен, не было, - рассказывают "КП" - Кубань" в газоснабжающей службе.

Родня же бабушки уверяет, что она была дисциплинированным плательщиком, но из-за "временных финансовых трудностей" просрочила платеж.

В общем, газ Моргуновым отключили. В доме стало холодно, а пенсионерка слегла. Где ночевала ее дочь, пока женщина мерзла в холодном доме, доподлинно неизвестно. Только Дина Николаевна осталась одна в нетопленом доме.

8 декабря пенсионерка скончалась. В медицинских документах есть данные о том, что одной из причин ее смерти стала гипотермия. То есть переохлаждение.

Однако следователи не стали возбуждать уголовное дело в этой связи. И только после обращения родни Дины Моргуновой к председателю Следкома Александру Бастрыкину, ему дали ход.

- Винить службы в корне неправильно, потому что тут бы с близкими родственниками разобраться. Почему дочь оставила нездоровую мать одну? Куда девалось ежемесячное содержание пенсионерки? - поясняет источник "КП" - Кубань" в правоохранительных органах.

В любом случае, в сентябре 2021 года следователи заново начали разбираться во всех нюансах. А прокуратура Краснодарского края взяла ход расследования под свой контроль.

- По итогам расследования будет вынесено процессуальное решение, - уточнил "КП" - Кубань" старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.