К концу января небо прорвет снова: Экстремальный снегопад угрожает Краснодарскому краю

Месяц готовит неприятный снежный сюрприз краснодарцам. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Когда месячная норма снега выпадает всего за сутки, коммунальщики и перевозчики бьют тревогу. Но худо-бедно справляются с такой непогодой. А когда точно такой же снегопад повторяется и на следующий день - это уже посерьезнее! Тем не менее с последствиями зимнего ненастья в Краснодарском крае сейчас пытаются справиться все экстренные службы края. Они расчищают улицы, дороги в городах и станицах, убирают снег и на федеральных трассах. Сугробы, которые повсеместно фотографируют кубанцы, оказались непривычно большими. Но все же, говорят синоптики, рекордные отметки не переплюнули. Лишь Крымск и Горячий Ключ приблизились к историческим цифрам.

На февраль метеорологи пока не загадывают. Сейчас, говорят, главное пережить вторую волну снегопада.

- В концу января мы ждем повторение практически такого же снежного сценария. Причем сначала будет дождь, который постепенно с понижением температуры перерастет в снег, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. – Снег ожидается в большинстве районов Краснодарского края. Затронет и прибрежные города.

Напомним, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада на Кубани.

- За последние сутки специалисты использовали более 3,5 тысячи тонн противогололедных материалов, - отмечают в администрации края.

Перерывов в движении на участках федеральных трасс не наблюдается. Но автомобильное движение на Шаумянском перевале до сих пор приостановлено. На участке дороги Майкоп - Туапсе работает шесть единиц техники.

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