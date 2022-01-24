«С ужасом ждем наводнений!»: грозят ли Краснодарскому краю потопы после таяния экстремальных сугробов

Каким районам Кубани грозят подтопления после аномального снегопада. Фото: admkrai.krasnodar.ru

- После таяния этих снегов с ужасом ждем наводнений, - с тревогой пишут кубанцы, когда смотрят видео с последствиями снегопада.

Огромные сугробы, которые выросли на Кубани буквально за пару дней, - повод для беспокойства многих людей. Те, кто проживает в низменностях, готовятся к таянию снега. А это неизбежно - с 26 января ожидается небольшое, но все же повышение температуры. В связи с этим возможен подъем уровня воды в реках до критических отметок. А это, в свою очередь, может привести к локальным подтоплениям. «КП» - Кубань» выяснила, каким районам Кубани грозят подтопления после аномального снегопада.

- На юго-западных притоках реки Кубань высота снега достигает 177 сантиметров, прогнозируется опасность для нескольких районов: Горячеключевского, Северского, Крымского и Абинского. Уже сейчас там наблюдается повышенный уровень воды, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Однако именно резкого изменения уровня в реках синоптики не ждут.

- Поскольку потепление будет постепенным, то и реки пополняться будут равномерно, - уточняет «КП» - Кубань» Светлана Попова. - В любом случае за ситуацией на этих водоемах тщательно следят специалисты, которые предупредят о возможных ЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате поднятия уровня грунтовых вод в Славянске-на-Кубани произошло подтопление. Оно затронуло 66 придомовых территорий. Также вода зашла в девять домов на уровень до 5 сантиметров. Поэтому эвакуация жильцов не потребовалась.

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