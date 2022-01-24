Тонны радужной форели после сильного шторма выбросило в морской порт Сочи

Морпорт - излюбленное место встречи рыбаков Фото: Олег УМАРОВ

Последние несколько дней у рыбаков в Сочи праздник. Здесь после сильного шторма в морпорт выбросило сотни радужной форели. И то, что эта рыба теперь плавает так близко - большая редкость.

Весть о небывалом улове быстро разнеслась среди сочинцев Фото: Олег УМАРОВ

- Дело в том, что после сильного шторма были повреждены форелевые хозяйства и часть рыбы успела уйти в сторону морского порта, - рассказывают рыбаки на пристани. - А мы не упустили эту возможность и достали все свои снасти.

Выловленные экземпляры достигают 17 килограммов.

Поймать золотую рыбку мечтает каждый рыбак Фото: Олег УМАРОВ

- Сейчас время кефали, но мы с радостью променяем ее на форель - она вкуснее и крупнее, - радуется рыбак, представившийся Иваном.

Рыбалка не прекращается тут даже ночью, а ближе к 3 часам утра свободных мест уже нет. - Скоро в аренду сдавать место будем, - шутят рыбаки.