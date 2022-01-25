Напал, когда все спали: на Кубани внук жестоко зарезал бабушку и чуть не убил тетю и ее сына

Правоохранители обнаружили на улице еще живых женщину и ее сына - их доставили в больницу. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

25-летний мужчина жестоко зарезал бабушку и чуть не убил свою тетю и ее сына. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Жуткая история произошла в станице Брюховецкой. Ранним утром в частном доме на одной из центральных улиц соседи проснулись от душераздирающего крика. Выглянув в окно, увидели мужчину с ножом в руках. Сначала они подумали, что это грабитель. Но, присмотревшись, узнали в нападавшем внука хозяйки дома – Алексея Воронова (имя и фамилия изменены. – Авт.).

- Мы не видели его давно, он же сидел за хранение наркотиков, - рассказывают «КП» - Кубань» соседи семьи. - Осудили его еще в 2017-м. Слышали, что вышел в прошлом году. Но, говорят, должен был отмечаться в полиции. Вот только постоянно пропадал.

Оказавшись на свободе, парень решил навестить 64-летнюю бабушку. На порог дома он заявился в 4 утра. Почему он пришел в столь ранний час к родственникам, сейчас выясняют правоохранители. Но как только ему удалось пробраться внутрь, Алексей направился в комнату пожилой женщины. Подойдя к ее кровати, он хладнокровно вонзил в нее нож. Пенсионерка успела лишь вскрикнуть. На этом парень не остановился, он продолжал наносить удар за ударом.

Парень убил бабушку в собственном доме.

Когда на шум прибежали 46-летняя дочь и ее 12-летний сын, Алексей переключил внимание на них. С окровавленным ножом в руках он набросился на родню. С ранениями женщина и мальчик успели выбежать на улицу. А тем временем сам родственник, которого попутали бесы, сел у тела бабушки. Его нашли с множественными травмами.

Правоохранители, которые прибыли на место после звонка испуганных соседей, обнаружили на улице еще живых женщину и ее сына.

За жизнь женщины и ее сына борются врачи.

- Они еще дышали, но потеряли много крови. Экстренно их госпитализировали в больницу, где им оказали медицинскую помощь. На данный момент прогнозов никаких нет, но пострадавшие находятся под наблюдением медиков, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – 64-летняя женщина от полученных ножевых ранений скончалась.

Сам же нападавший тоже истекал кровью, но был в сознании, правда, в шоковом состоянии. Его доставили в больницу, где сделали перевязку.

После нападения подозреваемого нашли на месте преступления с множественными ранениями.

Сейчас проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и мотивы преступления.