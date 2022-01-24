В Краснодарском крае гостевые домики автокемпинга провалились в огромную трещину под землю

Лесная сказка обернулась ужасом. Фото: volodina3375

Жители Туапсинского района ужасаются видеодоказательствам мощи природы. В лесном массиве поселка санатория "Агрия" сошел мощный оползень, который унес за собой гостевые домики местного автокемпинга.

- Все ушло под землю, все, - комментируют видеокадры очевидцы.

Трагедии предшествовал просто какой-то погодный апокалипсис. Местные говорят, что ночами спать страшно было.

- Неделю дождь шел, гроза, молнии. Шторм был сильный, а потом мокрый снег, морозец ударил, и почва поползла, - рассказывает сотрудник автокемпинга Игорь Сбитнев.

Сотрудник кемпинга Игорь проснулся от ужасного шума в ночь с 23 на 24 января. Говорит, что даже боялся выглянуть на улицу, чтобы узнать, что же происходит. Смелости набрался только утром. Взору предстала вовсе не лесная сказка, а кошмар. Огромные трещины шли через всю территорию базы. Некоторые в ширину такие, что туда легко провалится автомобиль. Вдобавок ко всему пропал домашний пушистый любимец. Кота до сих пор не могут найти.

В расщелину уползли гостевые домики. Фото: volodina3375

Скромные вагончики для проживания, уличный душ, зато спуск прямо к морю. «Лесная сказка» пользовалась спросом у любителей уединения с природой и диких пляжей.

- Засыпать все это надо, укреплять. У меня никаких денег не хватит, - сокрушается владелец базы отдыха. Он уже прикидывает, что нужно сделать до начала будущего курортного сезона.

Но, похоже, что у любителей бюджетного отпуска на море этим летом станет на одно место отдыха меньше. Пласты земли начали свой путь вниз, к морю. Сроить здесь что-либо опасно.

Сюда ехали за тихим и бюджетным отдыхом. Фото: volodina3375

- При застройке экономят на геологических предварительных изысканиях, вот и результат. Хорошо, что все обошлось без жертв, - нашлись и те, кто считает, что владельцы базы отдыха просто поплатились за легкомысленное ведение бизнеса.

На место происшествия приезжали представители местной администрации. Они осмотрели разлом и должны в ближайшее время подсчитать ущерб, а также выяснить, остановилась ли земля или угроза подвижек почвы остается.