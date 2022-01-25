Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 января 2022 22:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 января 2022 года: свыше 640 тысяч жителей столицы Кубани привились от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 января 2022 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает. Каждый день на Кубани фиксируется несколько сотен новых случаев заражения инфекцией. Лучший способ избежать заболевания – вакцинация. Она продолжается в регионе уже больше года.

За это время прививку от ковида поставили свыше 2,8 миллиона местных жителей. В том числе вакцину получили 647 986 краснодарцев.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 25 января

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболел 371 человек.

Коронавирус в Анапе на 25 января

В Анапе выявили 13 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Сочи на 25 января

В Сочи ковид подтвердился у 60 пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 25 января

В Геленджике получено 9 новых положительных результатов.

Коронавирус в Туапсе на 25 января

В Туапсинском районе коронавирусом заразились 28 человек.

Коронавирус в Ейске на 25 января

В Ейском районе зарегистрировали 4 инфицированных.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Краснодарском крае 2022: последние новости