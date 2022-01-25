Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 января 2022 года: свыше 640 тысяч жителей столицы Кубани привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает. Каждый день на Кубани фиксируется несколько сотен новых случаев заражения инфекцией. Лучший способ избежать заболевания – вакцинация. Она продолжается в регионе уже больше года.

За это время прививку от ковида поставили свыше 2,8 миллиона местных жителей. В том числе вакцину получили 647 986 краснодарцев.

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