Леру Кудрявцеву ночью увезли в больницу

В жизни Кудрявцевой черная полоса Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева – заботливая мать, любящая и любимая жена. Но идиллическая жизнь блондинки-телеведущей сейчас трещит по швам. Кудрявцев столкнулась с серьезными испытаниями: ее здоровье сильно пошатнулось. Сейчас даже и не понять, с чего все началось. Скорее всего, роковую цепочку событий запустила старая история с силиконовой грудью тв-Барби.

В 2019 году у Кудрявцевой лопнул силиконовый имплант. Сама блондинка говорила, что чудом осталась живой. В груди у нее была настоящая каша, которую хирурги вычищали четыре часа, рассказывает kp.ru. Так, красота едва не стоила ей жизни.

Но, похоже, события тех дней стали своеобразным триггером. Кудрявцева страдает мигренями, чувствует хроническую усталость. Кажется, словно, увядает на глазах близких людей, сообщает kp.ru. Год назад съемки «Песни года» даже закончились для нее госпитализацией. Телеведущую без чувств, но с судорогами увезли со съемочной площадки на скорой помощи.

Теперь же супруге хоккеиста Игоря Макарова стало намного хуже. Как сообщает kp.ru, Лера перенесла COVID-19, а последствия до сих пор терзают ее. Да так, что на днях она испугала своих поклонников очередным фото из больничной палаты.

- Через два-три месяца после ковида нервная система у меня «накрылась». Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Ну говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь, - делилась Кудрявцева c kp.ru.

Ведущая подумывает об операции, которая должна помочь ей. Армия поклонников желает неувядающей Лере здоровья и быстрого восстановления.