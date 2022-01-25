Ложные и опасные методы лечения катаракты

Средства народной медицины не способны вылечить катаракту, большая часть из них опасна. Единственный доказанный способ – замена хрусталика. Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z

Часто люди вместо похода к врачу и лечения катаракты готовы прибегать к средствам народной медицины, которые часто оказываются не просто неэффективными, но и опасными и могут привести к потере зрения. Специалисты клиники 3Z советуют не экспериментировать, а сразу обращаться к врачу, потому что единственный способ вылечить катаракту – заменить хрусталик.

Врачи говорят, наиболее распространенный вид катаракты — возрастная. К 70 годам помутнение хрусталика начинается практически у каждого. А ведь хорошее зрение – это возможность как можно дольше сохранять активный образ жизни и оставаться независимым в любом возрасте. Пациенты с катарактой смотрят на мир словно сквозь пленку, а если не лечить заболевание, то могут и вовсе ослепнуть.

За 18 лет врачи клиники 3Z в Краснодаре провели уже более 77 тысяч операций по удалению катаракты: замене помутневшего хрусталика на искусственный. И все эти годы медицина не перестает удивляться человеческой фантазии: чем только не предлагают лечить катаракту! Невероятные методы – от раствора из желчи щуки до световой терапии. И все они не эффективны при попытках воздействовать на вещество хрусталика.

В этой статье рассматриваются самые распространенные, самые нелепые, а кроме того и самые опасные способы, которые не помогают при лечении катаракты.

Нельзя терять время, нужно сразу обращаться к специалисту. Фото предоставлено пресс-службой клиники 3Z

Желчь щуки

Советчики утверждают – желчь необходимо непременно извлечь из живой щуки, только тогда «лекарство» будет действенным. При этом все неприятные ощущения, которые вызывает желчь при закапывании в глаза, рекомендуется «просто перетерпеть». На деле – желчь содержит желчные кислоты, которые, попадая на поверхность глаза, вызывают раздражение слизистой оболочки, покраснение и могут стать причиной ожога. Офтальмологи предупреждают – не используйте подобный метод, это опасно!

Травяные растворы

Исследования и многолетний опыт врачей-офтальмологов доказывают – лечение катаракты травами неэффективно. К сожалению, воздействие отваров и травяных растворов на организм не может остановить помутнение и уплотнение хрусталика.

Куриное яйцо

Лечить катаракту яйцами – это одно из самых странных и забавных предложений народной медицины. Прикладывать теплые сваренные вкрутую яйца к глазам, топить в вареном яйце сахар, а затем закапывать этим раствором глаза – может ли это оказать целительный эффект? Однозначный ответ специалистов – нет.

Магниты и свет

Отдельным мифом среди выдуманных способов лечения катаракты является терапия светом и магнитами. Световые и магнитно-резонансные волны не способны повлиять на вещество хрусталика, не могут восстановить его прозрачность, не могут остановить или замедлить процессы в организме, которыми вызваны изменения в веществе хрусталика.

Капли

Огромное количество производителей так называемых «капель от катаракты» сегодня ведут агрессивную рекламную политику, убеждая клиентов, что их продукт эффективен в борьбе с помутнением хрусталика. Капли зачастую стоят немалых денег, однако при их применении оказывается, что эти препараты могут избавить глаза разве что от покраснения. В составе таких капель бывают неизвестные препараты, а также препараты с недоказанной эффективностью. Не доверяйте недоказанным методам, не тратьте время и деньги!

К счастью, сегодня есть доступное и эффективное лечение этого заболевания. Важно знать, что катаракта может долго оставаться незамеченной. А потом, развиваясь, через несколько месяцев стать причиной слепоты.

Запомните: на сегодняшний день единственный научно-доказанный способ избавиться от катаракты – операция по замене хрусталика. Самой важной рекомендацией специалистов является своевременная диагностика заболевания. Не занимайтесь самолечением и лечением недоказанными методиками, своевременно посещайте офтальмолога и не бойтесь операции. Сегодня хирургия обладает инструментами и технологиями, позволяющими за считанные минуты вернуть зрение и избавиться от катаракты раз и навсегда.

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