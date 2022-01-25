Жительница Приморского края выиграла квартиру от «ЮгСтройИнвест»!

Накануне были подведены итоги, а победители получили свои призы. Фото: группа компаний “ЮгСТройИнвест”.

Акция стартовала в преддверии Нового года - 15 ноября 2021 года. Главным условием участия было - купить квартиру в микрорайоне «Губернский» или семейном квартале «Достояние» в период с 15 ноября по 15 января 2021 года. Каждый покупатель получил в подарок бытовую технику, а также купон с индивидуальным номером. Среди этих купонов и разыграли 10 парковочных мест, 5 сертификатов на путешествие номиналом 100 тысяч рублей и главный приз - уютную квартиру!

Розыгрыш провели в прямом эфире. Главный приз достался жительнице Уссурийска Елене Бутенко. Для получения такого грандиозного подарка она специально прилетела в Краснодар.

«Разница во времени между Уссурийском и Краснодаром — 7 часов. Вот примерно в 2 часа ночи дочка забегает к нам в комнату и сообщает, что мы выиграли квартиру. Мы даже не сразу поняли, что произошло. Покупку квартиры мы оформляли удаленно. Я не волновалась, потому что «ЮгСтройИнвест» - надежный застройщик», - делится Елена.

Фото: группа компаний “ЮгСТройИнвест”.

Подарки были вручены и другим счастливчикам. Десяти участникам розыгрыша достались места в паркингах прямо рядом с домом — в микрорайоне «Губернский» и семейном квартале «Достояние». Еще пять победителей получили сертификаты на путешествие — каждый на 100 тысяч рублей.

«Мы рады, что дольщики выбирают нашу компанию, наши микрорайоны. «Губернский» и «Достояние» давно полюбились не только жителям Краснодара, но и покупателям из других регионов. Мы хотели продлить нашим дольщикам ощущение новогоднего волшебства, подарить веру в чудо и преподнести незабываемые подарки! Мы очень рады, что у нас это получилось! От лица генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова поздравляю всех победителей! Спасибо, что выбираете нас!», - рассказал журналист заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Напомним, в Краснодаре группа компаний реализует два проекта и развивает социальную инфраструктуру в своих микрорайонах. В «Губернском» уже работают школа и два детских сада. Сейчас строят третий. В «Достоянии» возвели дошкольное учреждение. Школа на 1550 мест находится на стадии строительства в рамках программы «Демография».

«ЮгСтройИнвест»18 лет занимается возведением жилых домов на Юге России, за годы работы - более 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Эксперты не раз отмечали группу компаний. По итогам 2021 она в пятый раз получила золотой знак «Надежный застройщик России» по итогам работы в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.