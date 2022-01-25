Правоохранители собираются проверить парня на вменяемость.
На Кубани задержан мужчина, убивший свою бабушку и ранившиший тетю с сыном. Об этом сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. Напомним, жестокое преступление случилось в станице Брюховецкой. 25-летний мужчина устроил бойню в доме своей бабушки. Как полагают следователи, все произошло из-за ссоры.
- Во время возникшего конфликта мужчина несколько раз ударил ножом свою бабушку по голове и шее, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю.
Парень убил бабушку в собственном доме.
На крики пенсионерки прибежала ее дочь и внук. В этот момент мужчина порезал еще и их.
Правоохранители, которые прибыли на место после звонка испуганных соседей, обнаружили на улице еще живых женщину и ее сына. Их госпитализировали, за их жизнь борются врачи. А вот пенсионерку спасти не удалось.
За жизнь женщины и ее сына борются врачи.
Сейчас подозреваемый задержан. Подозреваемого в жестоком преступлении собираются отправить в СИЗО.
- Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Его подозревают в убийстве своей 64-летней бабушки, а также покушении на убийство 12-летнего двоюродного брата и его матери.
Правоохранители собираются проверить парня на вменяемость. Уже назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и мотивы преступления.
Известно, что подозреваемый ранее был судим. Он отбывал наказание за хранение наркотиков. В 2021 году он вышел на свободу, но должен был отмечаться в отделении МВД. Но несколько раз это требование не исполнял, за что на него составляли административные протоколы.
C ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Напал, когда все спали: на Кубани внук жестоко зарезал бабушку и чуть не убил тетю и ее сына
Сам же нападавший тоже был доставлен в больницу, где ему сделали перевязку (читайте далее)