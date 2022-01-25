Правоохранители собираются проверить парня на вменяемость.

На Кубани задержан мужчина, убивший свою бабушку и ранившиший тетю с сыном. Об этом сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. Напомним, жестокое преступление случилось в станице Брюховецкой. 25-летний мужчина устроил бойню в доме своей бабушки. Как полагают следователи, все произошло из-за ссоры.

- Во время возникшего конфликта мужчина несколько раз ударил ножом свою бабушку по голове и шее, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Парень убил бабушку в собственном доме.

На крики пенсионерки прибежала ее дочь и внук. В этот момент мужчина порезал еще и их.

Правоохранители, которые прибыли на место после звонка испуганных соседей, обнаружили на улице еще живых женщину и ее сына. Их госпитализировали, за их жизнь борются врачи. А вот пенсионерку спасти не удалось.

За жизнь женщины и ее сына борются врачи.

Сейчас подозреваемый задержан. Подозреваемого в жестоком преступлении собираются отправить в СИЗО.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Его подозревают в убийстве своей 64-летней бабушки, а также покушении на убийство 12-летнего двоюродного брата и его матери.

Правоохранители собираются проверить парня на вменяемость. Уже назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и мотивы преступления.

Известно, что подозреваемый ранее был судим. Он отбывал наказание за хранение наркотиков. В 2021 году он вышел на свободу, но должен был отмечаться в отделении МВД. Но несколько раз это требование не исполнял, за что на него составляли административные протоколы.

C ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напал, когда все спали: на Кубани внук жестоко зарезал бабушку и чуть не убил тетю и ее сына

Сам же нападавший тоже был доставлен в больницу, где ему сделали перевязку (читайте далее)