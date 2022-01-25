Лавины снега с крыш угрожают городам Краснодарского края

С крыш многоэтажек ползут не сугробы, лавины снега Фото: Ева МУР

Снег на Кубани явление редкое и временное. Причем, настолько, что уже к концу недели от него останутся лишь тонны воды. И хорошо, если обойдется без печальных последствий. Потому что тает снег не постепенно, как в других регионах страны, а весь и сразу.

- С утра проснулись, а в комнате лишь узкая полоска света. Гигантский сугроб сполз почти до подоконника, а мы живем на третьем этаже. Попытались его сбить, бесполезно. Основание сугроба четко повторяет рисунок профиля на крыше, то есть под пушистым снегом - лед, - рассказала "КП" - Кубань" жительница станицы Северской.

Снег, подтаяв, становится опасным Фото: Ева МУР

Она прислала в редакцию жуткие кадры. Глыба нависла над окном.

- Хорошо, что с той сторон дома - огород частных домов. А значит, ни имущество, ни люди не пострадают, если эта лавина сорвется с крыши. Но наш, как пример для остальных. Будьте осторожны, люди! Не ходите под крышами! У нас не сосульки, а сразу глыбы льда, - пояснила она.

К слову, уборка снега с крыш, как и из дворов многоквартирных домов, - обязанность управляющих компаний. В мэрии Краснодара уже пообещали штрафовать их, если эти обязанности будут проигнорированы, а прокуратура Краснодарского края начала проверку по данному факту.