Снег и грозы. На Сочи надвигается непогода

В Сочи снова прогнозируют снег Фото: Олег УМАРОВ

На Сочи обрушился мокрый снег, но он тут же таял, как только падал на землю. По прогнозам синоптиков, 25 и 26 января снег продолжит идти на курорте. Причем не только в горах, но и на побережье. Поэтому местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

- В ближайшие несколько дней по прогнозу синоптиков температура воздуха не опустится до отрицательных значений. Но без осадков не обойтись. Предварительно по мнению экспертов из метеослужбы, самый дождливый день выйдет на 30 января. За день выпадет около 33 мм осадков, - говорят в администрации Сочи. - Все городские службы работают в усиленном режиме.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, воздерживаться от выходов в горы в указанный период, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.