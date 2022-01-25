Даже не пытайтесь: По каким дорогам Кубани трудно проехать из-за снега

По каким дорогам Кубани трудно проехать из-за снега. Фото: admkrai.krasnodar.ru

С последствиями экстремального снегопада на Кубани будут справляться не один день. Количество осадков обрушилось непривычно большое - разгрести тонны снега в короткие сроки не получится. Неудивительно, что по некоторым дорогам по-прежнему не проехать, обстановка на трассах региона из-за непогоды остается сложной. «КП» - Кубань» узнала, по каким дорогам Краснодарского края сложно проехать из-за аномальных сугробов.

КОНКРЕТНО

Оперативный штаб Кубани опубликовал обновленные данные по ситуации на дорогах. В список попали наиболее сложные участки, где движение из-за непогоды затруднено и куда водителям нос лучше не совать.

- Сейчас работы ведутся силами 164 машин, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперативном штабе. - Также в уборке снега задействованы 29 тракторов с плужным оборудованием, 12 автогрейдеров, три бульдозера, четыре экскаватора-погрузчика и шесть рабочих.

Шаумянский перевал

Он остается закрытым. Здесь по-прежнему работает спецтехника, убирающая сугробы.

Туапсинский район

Затруднено движение на участках:

- село Шаумян – хутор Терзиян, а также село Шаумян – село Садовое;

поселок Октябрьский – село Гунайка Четвертая.

Горячий Ключ

Осложнено движение на отрезках:

- у подъезда к поселку Октябрьский.

Апшеронский район

Трудно проехать на дорогах:

- хутор Акредасов - станица Линейная;

- станица Линейная - станица Лесогорская.

ВАЖНО!

Перерывов в движении на участках федеральных автодорог не наблюдается.

НА ЗАМЕТКУ

Жителей края убедительно просят без необходимости не выезжать на своем личном транспорте, лучше воспользоваться общественным. Водителям, чьи машины не оборудованы зимней резиной, лучше вообще забыть на время о своих автомобилях.