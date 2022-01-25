Бюджетников переводят на удаленку в Краснодарском крае

Работать в офисах теперь не будут 30 процентов госслужащих

Число заболевших в Краснодарском крае снова растет. Уже несколько дней эта цифра достигает больше 900 инфицированных ковидом за сутки. Далеко не все их них заболели тяжело и находятся в больнице, многих лечат на дому. А кто-то благодаря прививке переносит ковид, как стандартное сезонное ОРЗ. Но это как раз и беспокоит медиков: они продолжают пользоваться общественным транспортом, ходить на работу, в кино. Заражение будет происходить незаметно и массово. Именно такую картину прогнозировали инфекционисты, когда в регион попадет новый штамм «омикрон». Он, по словам специалистов, чрезвычайно заразен, а главное, теперь заражает и детей. И он к нам попал. На 25 января в регионе официально выявлены семеро заболевших новой мутацией вируса. Правда, в лабораторию за анализом обращаются далеко не все. - 30 процентов госслужащих мы переводим на дистанционные условия работы из-за роста числа заболевших, - заявил во время краевого оперштаба первый замгубернатора Кубани Игорь Галась. Аналогичные рекомендации дал и мэр Краснодара Андрей Алексеенко всем городским предприятиям. - Половина всех сотрудников администрации города и подведомственных мэрии учреждений будут работать теперь удаленно. Нельзя допустить, чтобы больницы города захлебнулись, - сказал мэр во время планерки в понедельник.

КОНКРЕТНО «Омикрон» косит непривитых Врачи просят делать прививки. Наблюдения за странами, которые уже захлестнула волна заражения «омикроном», показывает, что болезнь косит непривитых пожилого возраста с ожирением, хроническими заболеваниями сердца, почек, легких. Все проходят через реанимацию, выживают единицы. - Как инфекционист с 25-летним стажем, заявляю ответственно. Единственный способ остановить эпидемию – это вакцинация. Почему-то никто не спрашивает, где корь, краснуха, дифтерия. Этих инфекций нет, потому что от них привито больше 95% населения. Если мы не будем прививаться от этих серьезных заболеваний, получим колоссальную вспышку, – сказал главный инфекционист Кубани Сергей Зотов.

Напомним, в регионе начали вакцинировать школьников. Но только с согласия родителей. Оно не потребуется только для тех, кому уже исполнилось 15 лет.