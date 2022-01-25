Циклон из Белоруссии готовит атаку: на Краснодарский край снова обрушится сильный снегопад

На Краснодарский край снова обрушится сильный снегопад.
Фото: Евгения ХАЛИКОВА
Последствия зимнего ненастья в Краснодарском крае до сих пор устраняют коммунальные службы. Справиться с непривычно большими сугробами оказалось настоящим испытанием. В ход идет не только лопата, но и тяжелая техника. Еще бы - сугробы людям местами были по грудь, машины оказались буквально погребены. Но, как говорят метеорологи, снегопад не оставит в покое Кубань. В последние дни января над регионом вновь повиснут снежные тучи, которые засыпят улицы и дороги.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», 25 января фронтальному разделу наконец-то удастся преодолеть сопротивление области повышенного давления. Благодаря этому над регионом светит солнце, осадки прекратились. Но, по прогнозам синоптиков, у коммунальщиков есть два дня, чтобы расчистить сугробы. В регион уже мчится новый массив снеговых туч. 26-го числа они накроют Центральную Россию. А в конце рабочей недели пробьются и в Краснодарский край.
Новый циклон будет кружить преимущественно над Белоруссией. Но достанется от него и Кубани.
- Мы ждем повторение практически такого же снегопада, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. – Причем сначала будет дождь, который постепенно с понижением температуры перерастет в снег.
По словам Светланы Поповой, снег ожидается с 29 по 31 января, причем в большинстве районов Краснодарского края. Затронет даже прибрежные города.
НА ЗАМЕТКУ
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к автовладельцам с просьбой при движении быть предельно внимательными и осторожными.
- Рекомендуется по возможности воздержаться от дальних поездок, - советуют сотрудники ГИБДД.
Также водителей просят не препятствовать работе коммунальных служб во время уборки снега, соблюдать правила стоянки и требования дорожных знаков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сильнейший снегопад в Краснодарском крае: в каких районах сугробы побили рекорды
Крымск и Горячий Ключ близки к рекордным сугробам после аномального снегопада на Кубани (читайте далее)
Даже не пытайтесь: По каким дорогам Кубани трудно проехать из-за снега
По каким дорогам Краснодарского края сложно проехать из-за аномальных сугробов (подробнее)