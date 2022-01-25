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Спорт25 января 2022 11:55

Какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Пекине 2022: кто едет, какие виды спорта представляют и когда будут выступать

«КП» – Кубань» узнала, какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Пекине 2022
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Павел Кулижников. Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Краснодарского края

Павел Кулижников. Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Краснодарского края

Олимпийские игры в Пекине стартуют уже через неделю. Они станут 24 по счету. Официальное открытие Игр намечено на 4 февраля.

В этот день Пекин станет первым городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. На этих Играх Россию представят свыше 200 спортсменов.

«КП» – Кубань» выяснила, какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Пекине 2022. Они прошли долгие отборы. Из-за пандемии коронавируса старты переносились.

Под вопросом были даже сами Игры. Организаторы не исключали, что Олимпиаду перенесут на год. Так уже было с чемпионатом Европы по футболу. Но после долгих переговоров МОК (Международный Олимпийский Комитет) отказался от этой идеи.

Фото: минспорта Кубани

Фото: минспорта Кубани

Так какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Пекине 2022?

Бобслей (скелетон)

Анастасия Макарова

Елена Мамедова

Максим Андрианов

Василий Кондратенко

Талант и трудолюбие сделали дело - Кондратенко стал одним из лучших разгоняющих в современном бобслее. Фото: личный архив

Талант и трудолюбие сделали дело - Кондратенко стал одним из лучших разгоняющих в современном бобслее. Фото: личный архив

Дмитрий Лопин

Алексей Пушкарев

Запасной

Юлия Егошенко

Керлинг

Юлия Портунова

Сергей Глухов

Антон Калалб

Дмитрий Миронов

Чтобы не сглазили, спортсменки временно не появляются в соцсетях Фото: Анастасия Москалева

Чтобы не сглазили, спортсменки временно не появляются в соцсетях Фото: Анастасия Москалева

Конькобежный спорт

Елена Сохрякова

Павел Кулижников

Руслан Мурашов

Павел Кулижников. Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Краснодарского края

Павел Кулижников. Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Краснодарского края

Запасной

Данила Семериков

Прыжки на лыжах с трамплина

Ирма Махиня

Ксения Орлова Фото: администрация Краснодарского края

Ксения Орлова Фото: администрация Краснодарского края

Фристайл

Ксения Орлова

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