Какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Пекине 2022: кто едет, какие виды спорта представляют и когда будут выступать

Павел Кулижников. Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Краснодарского края
Олимпийские игры в Пекине стартуют уже через неделю. Они станут 24 по счету. Официальное открытие Игр намечено на 4 февраля.
В этот день Пекин станет первым городом, который примет и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. На этих Играх Россию представят свыше 200 спортсменов.
«КП» – Кубань» выяснила, какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Пекине 2022. Они прошли долгие отборы. Из-за пандемии коронавируса старты переносились.
Под вопросом были даже сами Игры. Организаторы не исключали, что Олимпиаду перенесут на год. Так уже было с чемпионатом Европы по футболу. Но после долгих переговоров МОК (Международный Олимпийский Комитет) отказался от этой идеи.
Фото: минспорта Кубани
Так какие спортсмены представят Краснодарский край на Олимпиаде в Пекине 2022?
Бобслей (скелетон)
Анастасия Макарова
Елена Мамедова
Максим Андрианов
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Талант и трудолюбие сделали дело - Кондратенко стал одним из лучших разгоняющих в современном бобслее. Фото: личный архив
Дмитрий Лопин
Алексей Пушкарев
Запасной
Юлия Егошенко
Керлинг
Юлия Портунова
Сергей Глухов
Антон Калалб
Дмитрий Миронов
Чтобы не сглазили, спортсменки временно не появляются в соцсетях Фото: Анастасия Москалева
Конькобежный спорт
Елена Сохрякова
Павел Кулижников
Руслан Мурашов
Павел Кулижников. Фото: пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Краснодарского края
Запасной
Данила Семериков
Прыжки на лыжах с трамплина
Ирма Махиня
Ксения Орлова Фото: администрация Краснодарского края
Фристайл
Ксения Орлова