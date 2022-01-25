Заставили раздеться. В школе на Кубани детям не разрешают носить теплые кофты

Девочку заставили снять теплую кофту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарский край нагрянула настоящая зима. Сугробы с человеческий рост выросли в нескольких районах и городах региона. На Кубани заметно похолодало. Как оказалось, не только на улицах, но и в школах, поэтому многие ученики пересмотрели свой гардероб. На днях ученица школы № 1 Горячего Ключа тщательно готовилась, чтобы пойти на занятия. Утром Ира (имя изменено. – Прим. ред.) надела белую блузку, а наверх теплую кофту. Дни стояли морозные, а в классах было прохладно. Именно свитер семиклассницы стал причиной разгоревшегося скандала. По словам старшей сестры Иры, внешний вид ребенка возмутил директора, и педагог попросил снять верхнюю одежду. Девочка осталась в тоненькой блузке, а уже вечером слегла с температурой.

- В эту же ночь сестра заболела, поднялась температура. Скорая не смогла доехать из-за непогоды. Пришлось ее, больную, везти к врачам в 2 часа ночи, - рассказала «КП»-Кубань сестра школьницы Александра Яковина.

О том, что учителя и сам директор чрезмерно бдят за внешним видом учеников, сообщают и другие родители. Мамы и папы говорят, что если цвет кофты, свитера или пуловера, покажется педагогам слишком ярким, то одежду попросят снять, невзирая на прохладные помещения.

- Нельзя надевать в принципе ничего. То с рисунком, то в обтяжку, то слишком большого размера. В прошлом году во время сильных морозов директор возмущалась на девочек, что сидят в кофтах не по цвету, - делятся родители.

В школе даже разработано «Положение о правилах внутреннего распорядка», где прописано, как должен выглядеть образцово-показательный ученик. Верх – пастельных оттенков, низ – темный. В прохладное время года можно носить свитера и пуловеры, но никаких ярких тонов не допускается.

- Для обучающихся 1-11 классов введен деловой стиль одежды. В школьной одежде не допускается спортивный костюм и обувь, вещи, имеющие яркие, вызывающие или абстрактные рисунки, джинсы, иная одежда специального назначения, - говорится во внутришкольном документе.

В Управлении образования по Горячему Ключу заявили, что с отоплением в этом учебном учреждении все в порядке, поэтому нужды носить теплые вещи нет.

- Ношение школьной формы прописано в локальном акте. Родители и обучающиеся ознакомлены, документ есть на сайте школы. Ничего сверх нормы педагоги не требуют, - прокомментировала «КП»-Кубань» заместитель начальника управления образования Горячего Ключа Татьяна Лысенко. - Администрация имеет право сделать замечание, если вид ученика не соответствует требованиям. В холодное время года разрешается носить теплые свитера, но светлые и однотонные. Все понимают, что форма сейчас стоит дорого. Но нужно придерживаться стандарта - светлый верх, темный - низ.

Отметим, что семиклассница, которую заставили раздеться в школе, была в черной кофте.