«Мне стало проще оформить счет в банке и автомобиль». Исповедь звезды ФК «Краснодар»

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Кристиан Рамирес – звезда футбольного клуба «Краснодара». Команда Сергея Галицкого присмотрела эквадорца, когда он играл за «Ференцварош».

22-летний защитник зажигал на фланге чемпиона Венгрии. По слухам, он поразил даже президента «быков». Бизнесмен предложил игроку отличные условия.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Кристиан Рамирес долго не думал. Он собрал вещи, взял жену и укатил в Краснодар. Уже с «быками» эквадорец брал «бронзу» российской премьер-лиги (РПЛ) и играл на групповом этапе Лиги чемпионов.

Кристиан Рамирес был звездой «Краснодар». На него делалась ставка в плей-офф Лиги Европы 2021 года. Но ситуация изменила травма.

Защитник получил повреждение на сборе. Он травмировал колено и выпал на полгода. Восстановление шло долго. Врачи не спешили. Они боялись рецидива.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

- Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем до травмы, – признался эквадорец в интервью «Sports.ru». – Удивительно, но прооперированное колено даже посильнее здорового.

Сейчас Кристиан Рамирес – лидер «Краснодара». Он уже вернулся в основной состав и застолбил место на поле. Без него нельзя представить «быков». Причем при любом тренере. Эквадорца ценил и экс-наставник Виктор Ганчаренко.

То же самое теперь делает Даниэль Фарке. Он уже восхищался способностями защитника. По слухам, ценит эквадорца даже Сергей Галицкий. Чтобы общаться с боссом и одноклубниками, Кристиан Рамирес даже выучил русский язык и взял российское гражданство.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

- В прошлом году я получил российский паспорт. Да, я не могу попасть в сборную России, потому что заигран за Эквадор, в РПЛ все так же считаюсь легионером – дело не в футболе. Теперь мне гораздо проще оформить счет в банке, проездные документы, собственность – например, автомобиль, – рассказал эквадорец.

Русский язык защитник учил на курсах. Это были теоретические занятия. Практики у игрока хватало в команде. Он общался с партнерами по клубу.

- Сначала в России я почти ничего не мог сказать – только «привет», «доброе утро», «приятного аппетита». Первые три месяца интенсивно занимался, но потом практиковался только внутри команды. Это происходило каждый день – я что-то запоминал, стал говорить чуть лучше, – объяснил Рамирес.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Кристиана не устраивало неправильное произношение. Он хотел довести язык до идеала. Чтобы ничем не отличаться от носителей. Вместе с эквадорцем язык учила его семья.

- Мои дочки (старшей – пять лет, младшей – три года. - Прим. авт) ходят в детский сад в Краснодаре, там общаются на русском языке. Дочки тоже получили гражданство, – заключил игрок.

Сейчас Рамирес наслаждается жизнью в Краснодаре. Ему нравится в России. Эквадорец не исключает, что останется на Кубани даже после завершения карьеры. Но это только планы.