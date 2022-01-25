Вениамин Кондратьев назвал условия снятия коронавирусных ограничений на Кубани

Вениамин Кондратьев. Фото: администрации края.

Краснодарский край в условиях пандемии коронавируса живет без малого два года. За это время медики научились справляться с инфекцией, а санитарные врачи нашли меры, которые помогают сдержать ее. Самые действенные из них - масочный режим и вакцинация. Как говорят специалисты, прививка от ковида помогает организму создать необходимый барьер. Таким образом, тяжелое течение болезни практически исключено. Но многих жителей Кубани волнует вопрос - когда же ковидные запреты будут отменены? Вениамин Кондратьев назвал условия снятия коронавирусных ограничений в Краснодарском крае.

- Пока мы не пройдем ситуацию с "омикроном", QR-коды и меры ограничений сохранятся, - рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев на оперштабе главе правительства Михаилу Мишустину.

Напомним, ранее сообщалось, что на новогодних праздниках в больницах отмечалось затишье. Число зараженных стало снижаться. Но врачи, опираясь на свой опыт, сразу заявили - радоваться рано. Их прогнозы сбылись - из-за приезда большого числа отдыхающих в зимние праздники заболеваемость стала расти.

- На сегодняшний день лечение проходят 935 человек, - отметил Вениамин Кондратьев на оперштабе главе правительства Михаилу Мишустину. - У семи из них выявлен штамм «омикрон».

Напомним, режим повышенной готовности в крае действует до 1 марта включительно. Еще месяц Кубань будет жить с масочным режимом и QR-код-системой. Дальнейшие решения будут принимать санитарные врачи после того, как проанализируют эпидобстановку.

- На данный момент предпосылок для снятия ограничений нет, - сказала замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная.