Стадион – космический корабль, зеркальный лабиринт – НЛО. Безумная геометрия парка Галицкого поразила краснодарцев

Парк с высота птичьего полета Фото: Евгений Таранжин
Парк Сергея Галицкого поражает воображение. Еще пять лет назад на его месте был огромный пустырь и дорога. Она вела к академии футбольного клуба «Краснодар».
Вдали росла арена «быков». Стадион на 34 тысячи мест появился за пару лет. Внешне он напоминал Колизей.
Фото: Евгений Таранжин
Только ограничивать себя стадионом Сергей Галицкий не стал. Рядом с ареной он возвел небольшой парк. По слухам, он задумывался как место для прогулок перед игрой.
Только стадион достроили. А работа в парке еще кипела. Она не стихает уже четыре года. Парк растет каждую минуту, и это не метафора.
Фото: Евгений Таранжин
За шесть месяцев он получил минимум две новые очереди. Это Парфенон и сад камней. Они уже радуют горожан.
Еще сильнее парк Сергея Галицкого преобразила природа. Мощные снегопады обрушились на Кубань на неделе.
Фото: Евгений Таранжин
Они завалили Краснодар. Сугробы с человеческий рост появились сразу в нескольких районах мегаполиса. Также они украсили парк Галицкого.
Благодаря подсветке роща получила необычный окрас.
- А стадион стал похож на космический корабль, – писали в соцсетях местные жители.
Фото: Евгений Таранжин
Еще сильнее горожан удивил зеркальный лабиринт. Из-за подсветки и снежного покрывала он стал похож на НЛО.
- Это же неопознанный летающий объект, какая красота, – добавляли посетители.
Местные жители даже превратили парк в горнолыжный склон. Они устраивали спуски на санках по газонам. Чтобы спасти траву, администрации парка пришлось даже запретить катания на ледянках.
Фото: Евгений Таранжин