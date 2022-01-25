Стадион – космический корабль, зеркальный лабиринт – НЛО. Безумная геометрия парка Галицкого поразила краснодарцев

Парк с высота птичьего полета Фото: Евгений Таранжин

Парк Сергея Галицкого поражает воображение. Еще пять лет назад на его месте был огромный пустырь и дорога. Она вела к академии футбольного клуба «Краснодар».

Вдали росла арена «быков». Стадион на 34 тысячи мест появился за пару лет. Внешне он напоминал Колизей.

Фото: Евгений Таранжин

Только ограничивать себя стадионом Сергей Галицкий не стал. Рядом с ареной он возвел небольшой парк. По слухам, он задумывался как место для прогулок перед игрой.

Только стадион достроили. А работа в парке еще кипела. Она не стихает уже четыре года. Парк растет каждую минуту, и это не метафора.

Фото: Евгений Таранжин

За шесть месяцев он получил минимум две новые очереди. Это Парфенон и сад камней. Они уже радуют горожан.

Еще сильнее парк Сергея Галицкого преобразила природа. Мощные снегопады обрушились на Кубань на неделе.

Фото: Евгений Таранжин

Они завалили Краснодар. Сугробы с человеческий рост появились сразу в нескольких районах мегаполиса. Также они украсили парк Галицкого.

Благодаря подсветке роща получила необычный окрас.

- А стадион стал похож на космический корабль, – писали в соцсетях местные жители.

Фото: Евгений Таранжин

Еще сильнее горожан удивил зеркальный лабиринт. Из-за подсветки и снежного покрывала он стал похож на НЛО.

- Это же неопознанный летающий объект, какая красота, – добавляли посетители.

Местные жители даже превратили парк в горнолыжный склон. Они устраивали спуски на санках по газонам. Чтобы спасти траву, администрации парка пришлось даже запретить катания на ледянках.