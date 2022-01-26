Жительница Сочи сообщила в полицию, что видела в соцзащите «орского маньяка» Валерия Андреева

Валерия Андреева подозревают в убийстве восьми женщин.

Валерий Андреев, более известный как «орский маньяк», официально считается самым опасным преступником. Заочно его уже обвинили в восьми убийствах. Но не исключено, что жертв в разы больше. Загадочно пропавших девушек в Оренбургской области и соседних регионах — десятки. Подозреваемого в убийствах и изнасилованиях не могут найти уже без малого 10 лет.

По данным СК, он может пользоваться поддельными документами. К тому же его заурядная, без характерных примет внешность позволяет легко раствориться в толпе. Душегуб периодически всплывал в разных городах России. Видели похожего человека с ориентировки в Ростове, Новосибирске, Самаре. Но недавно появилась информация, что «орский маньяк» Валерий Андреев «засветился» в Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», правоохранителям курортного города поступило сообщение от одной из местных жительниц. Она рассказала, что пришла в соцзащиту по личным делам. Когда же вошла в кабинет по работе с пенсионерами, то обомлела.

- Там я встретила мужчину, который находится в розыске за убийство и изнасилование женщин в Оренбургской области. Я сразу его узнала – это Валерий Андреев. О нем трубили по телевизору, - сообщила женщина правоохранителям.

Сотрудники полиции начали проверку. Но, увы, заявительница обозналась.

- Информация об обнаружении человека, который находится в федеральном розыске, не подтвердилась, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Не подтвердили сообщение о том, что «орский маньяк» найден, и в МВД по Оренбургской области. Поиски опасного беглеца продолжаются.

НА ЗАМЕТКУ

Полиция просит помочь в розыске «Орского маньяка»

Уроженец Оренбургской области, 64-летний Валерий Андреев разыскивается за убийства и изнасилования женщин, которые совершал с 2006 по 2013 год.

Как считают следователи, свои преступления Валерий Андреев совершал по одной и той же схеме. Дальнобойщик подъезжал к девушке, которая шла вдоль дороги или голосовала на обочине, и предлагал подвезти. Седовласый и с виду добродушный мужчина не вызывал опасений у его жертв. Но такие поездки заканчивались изнасилованием и расправой в лесу.

При этом пенсионер-душегуб выбирал определенные типажи женщин — предпочитал молодых и худощавых.

Летом 2012 года дальнобойщика задержали и даже допросили, но не задержали. Дело в том, что прямых улик у следствия не было. Да и сам пенсионер был без паспорта. Подозреваемого отпустили домой за документами, но обратно в отдел он уже не вернулся. Второго шанса следователям маньяк не дал.

Многие не исключают, что Валерия Андреева уже нет в живых.

«Орского маньяка» пытались найти даже ясновидящие. Их работу транслировали по ТВ. Экстрасенсы почувствовали многие обстоятельства дела верно. Но в эфире программы не было озвучено, где может скрываться Валерий Андреев. Эту информацию передали лишь сотрудникам в погонах.

ВАЖНО!

В СК просят внимательнее присмотреться к пожилым мужчинам. «Орский маньяк» мог сменить внешность. Спустя почти два года после исчезновения Валерия Андреева эксперты составили его фотороботы.

В СК составили фоторобот маньяка.

Приметы «орского маньяка»: рост 173 сантиметра, лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос тёмный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, уши прилегающие. На верхней и нижней челюстях были золотые зубы. На животе есть послеоперационный шрам. При себе имеет водительское удостоверение «56 РА 083467».

Всех, кто может сообщить следствию полезную информацию об Андрееве, просят позвонить в полицию по номерам 02, 8 (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, +7-932-8-500-400.