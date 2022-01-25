Снимали видео в ТикТок. Парней в женских платьях побили в парке Галицкого

Фото: скриншот видео

Парк Сергея Галицкого – популярное место отдыха у краснодарцев. Ежедневно его посещают десятки тысяч местных жителей.

Пока одни гуляют по роще, другие делают красивые фото и снимают ролики. Особой популярностью место пользуется у пользователей ТикТока.

Здесь снимают ролики как начинающие блогеры, так и «миллионники». Удобных локаций хватает всем. Одни делают карточки у зеркального лабиринта, другие – у Парфенона. Это новые очереди парка.

Только не все съемки проходят гладко. Во вторник, 25 января, группа парней в женских платьях снимала ролик у касс стадиона «Краснодар». То есть на входе в парк.

Только горожане задумку ролика не оценила. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Сперва в ход пошли снежки, затем – кулаки.

- Ты кого уродом назвал? – кричит парень. Только что он снял женское платье. Вместо ответа юноша получает кулаком по лицу.

На защиту блогера встает его друг. Не помогает. Группа парней набрасывается на всю «съемочную группу».

- Ребята, остановитесь, – истошно кричит женщина за кадром.

Но драка не прекращается. Блогеры один за одним падают на землю. Еще один член «съемочной группы» бегает с телефоном. Он снимает обе драки на камеру и пытается разнять парней. Не помогает. Нападающие только усиливают напор.

- Никто из участников конфликта не обращался в полицию. На основании выявленной информации назначено разбирательство, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Будут установлены все обстоятельства инцидента и принято законное процессуальное решение. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.