Дмитрий Маликов поразил поклонников фото с любовью всей своей жизни

Дмитрий Маликов. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Маликов – известный семьянин. Певец не раз признавался, как важны для него семейные ценности. Со своей супругой Еленой Изаксон поп-исполнитель живет душа в душу уже более 20 лет, сообщает kp.ru. 59-летняя Изаксон во всем старается угодить звездному супругу, который моложе ее на семь лет. Женщина прекрасно выглядит, видно, что уход за внешностью занимает у нее много времени.

Дмитрий Маликов с супругой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Поэтому поклонники этой пары были шокированы новым фотоснимком, который Маликов разместил в своем аккаунте. «Ты любовь всей моей жизни. С днем рождения, сын» - гласила подпись под фото, а на самом снимке Маликов с чудесным белокурым малышом, их общим с Изаксон сынишкой Марком, сообщает kp.ru.

Дмитрий Маликов с сыном. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Подписчиков умилила та любовь, с которой Маликов обратился к сыну. Известно, что мальчик родился от суррогатной матери. Помимо мальчика, которому исполнилось четыре года, Маликов и Изаксон воспитывают старшую дочь Стефанию, также у Елены есть дочь Ольга, рожденная в браке с другим мужчиной.

Первое время семья тщательно скрывала детали появления на свет Марка. Даже не все близкие друзья знали о грядущем пополнении. Зато теперь родители мальчика часто балуют своих подписчиком общими семейными снимками, и видно, какой любовью окружен ребенок.

Кстати, фолловеры даже заметили сходство малыша с дедушкой по линии отца. – А вот на вас с Еленой сынок совсем не похож, - такие комментарии появились под фотографией.

Не чает души в младшем брате и Стефания Маликова. Девушка часто публикует фотографии с таким же, как и она сама, белокурым малышом и, видно, что нянчить ребенка ей в удовольствие.