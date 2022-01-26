Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 января 2022 года: скачок заболеваемости COVID-19 случился на Кубани после новогодних каникул

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Небольшой скачок заболеваемости случился на Кубани после новогодних каникул. За полторы недели Краснодарский край посетили почти полмиллиона отдыхающих.
- Ситуация непростая, но она под контролем. Развернуто 28 ковидных госпиталей на 5700 коек, свободно более 25%, - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
Губернатор Кубани подчеркнул, что в случае необходимости в крае появятся еще 2 тысячи коек для больных ковидом.
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