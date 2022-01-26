Закрыла пелена. На Кубань после экстремальных снегопадов опустился густой туман

Густой туман накрыл Краснодар ранним утром 26 января. Фото: Евгения ОСТРАЯ

На Кубань после экстремальных снегопадов опустился густой туман. Утром 26 января Краснодар и пригород словно окунулись в молоко. Город объял густой туман — такое удается увидеть нечасто.

В разных частях города он был разной плотности: где-то напоминал едва уловимую дымку, а где-то был густым, словно молоко. Кажется, что туманная пелена успела «прогуляться» по кубанской столице, заполняя каждый ее уголок.

Сквозь белую пелену жители многоэтажек не могли разглядеть очертаний домов, пешеходы — то, что находится прямо перед носом. Стоит сказать, с высоты туман выглядел волшебно. Хотелось буквально упасть в эту «сахарную вату» и плыть на облаке.

Но, конечно, необычно выглядит дымка после зимнего ненастья. Заснеженный город и белый туман навевают ощущение чистоты и свежести.

- Туман-туманище над Краснодаром стелется. Чего не увидишь на юге зимой? - подписывают кубанцы видео с густой пеленой.

Недоумение людей понятно. Еще недавно регион засыпал экстремальный снегопад, а теперь - туман. Как объясняют специалисты, дымка образуется из-за конденсации водяных паров в воздухе. Зимой такое явление можно наблюдать, когда происходит смена атмосферного фронта.

- При морозной погоде, низкой температуре зимой, когда отмечается слабый ветер и при этом есть определенная влажность, в воздухе возникает такое метеорологическое явление, как туман и дымка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи.