Скаканули на 70 процентов. Что ждет рынок недвижимости в Краснодарском крае в 2022 году

Жилье берут как в старом фонде, так и в новостройках Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спрос на жилье в Краснодарском крае достиг рекордной отметки, а востребованность в кредитах на покупку жилья среди жителей Кубани и вовсе зашкаливала.

Так в 2021 году Кубань вырвалась в лидеры среди 30 регионов, в которых население берет наибольшее количество ипотечных кредитов. Рост - 32%. И это при том, что в курортных районах края был введен мораторий на новое строительство, а с июля 2021 года ЦБ России исключил Кубань из числа регионов с действующей системой льготной ипотеки.

А есть спрос, то и цены начинают скакать. Так стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась за год примерно на 20%.

- Рост цен на недвижимость начался под действием множества факторов, начиная с повышения спроса на жилье из-за карантинных ограничений, заканчивая высоким уровнем инфляции и побочными эффектами программы льготной ипотеки, - комментирует ситуацию генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. - Поскольку брать в долг теперь приходится больше, то для снижения долговой нагрузки россиянам сейчас приходится брать кредит на 2,5 года дольше, чем заемщикам в конце 2020 года. Средний срок кредитования почти достиг 20 лет.

В строительной отрасли Кубани 2021 год отметился значительным ростом.

- Если в доковидном 2019 году застройщики ввели в эксплуатацию 4,7 млн кв метров жилья, то по итогам прошлого года этот показатель превысил 5 млн., - говорит «КП-Кубань» начальник отдела департамента строительства Краснодарского края Сергей Ульчич. – И пандемия не повлияла на объемы возводимого жилья. Разве что, цены возросли.

А цены рванули вверх существенно. Если в целом по краю риелторы зафиксировали в 2021 году удорожание жилья в среднем на 27-30%, то в кубанской столице рост цен как в новостройках, так и на вторичном рынке превысил 70%-ную отметку.

- Это на самом деле так, но я бы не сказала, что такой стремительный рост стоимости жилья отпугивает покупателей, - считает эксперт по недвижимости краснодарской компании «Верона» Мария Москвич. – Спрос на жилье не падает, но при этом периодически меняются акценты. Например, в 2021 году наибольшим спросом пользовались вторички. В то же время, я не могу согласиться с некоторыми своими коллегами, которые утверждают, что преимущественно покупают жилье в крае приезжие. Возможно, это статистика с учетом ситуации в Сочи, но у нас почти две трети сделок в прошлом году были заключены с жителями края. Причем, где-то 75% покупателей приобрели жилье в ипотеку.

В Сочи активно покупают жилье приезжие Фото: Олег УМАРОВ

По мнению эксперта, в 2022 году интерес жителей Кубани к приобретению жилья в ипотеку не снизится. В этой ситуации готовы пойти навстречу покупателю все игроки на рынке жилья.

- Ни риелторы, ни банкиры, ни застройщики, – никто из них не заинтересован в потере клиентов. Ради привлечения покупателей и поддержания спроса будут разрабатывать всевозможные системы бонусов, скидок и прочее, - считает Мария Москвич.

По словам эксперта, такие города, как Краснодар, Сочи, Анапа, Новороссийск являются безусловными лидерами по реализации жилья через ипотеку, а в министерстве экономики Краснодарского края эти же города назвали лидерами по количеству выданных населению ипотечных кредитов – более 80% от общего объема по краю. Это связано с тем, что большая часть жилья строится в городах, соответственно жители Кубани и приезжие приобретают жилую недвижимость именно там.

Но все же цены на жилье будут только расти. Сейчас купить однокомнатную квартиру в Краснодаре можно от 4, 5 млн рублей. К концу 2022 года эксперты прогнозируют еще одно повышение.

БУДЬ В КУРСЕ

Для жителей Кубани дополнительным стимулом могут стать и различные меры поддержки на региональном уровне.

В крае предоставляются выплаты:

- на оплату первоначального взноса при получении ипотеки в новостройке или на строительство жилого дома;

- молодым семьям на улучшение жилищных условий.

- гражданам, открывающим вклады (счета) в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий (мероприятие «Накопительная ипотека»).

Приятная новость ожидает в этом году работников бюджетной сферы.

С 1 января 2022 года в крае стартовала новая региональная мера поддержки для учителей, врачей и соцработников, у которых нет собственного жилья. Они смогут получить из краевого бюджета субсидию в размере 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Выплата поможет данным категориям работников приобрести комфортное жилье. В ряде муниципалитетов данной субсидии достаточно для выплаты большей половины стоимости жилого помещения или дома.

Субсидия предназначена для тех, кто живет на Кубани более 10 лет. После получения субсидии специалист должен 5 лет отработать в бюджетных учреждениях региона по профессии.

СПРАВКА «КП»:

В Краснодарском крае в 2021 году выдано 62 647 шт. ипотечных жилищных кредитов, что на 15,6 % больше чем в 2020 году и на 56,3 %, чем в 2019 году (2019 – 40 072 шт.; 2020 – 55 562 шт.).

Объём ипотечного кредитования по предварительным данным составил 170,4 млрд рублей, что на 41,8 % превышает объём выданных ипотечных кредитов в 2020 году и более чем в 2,1 раза чем в 2019 году (2019 – 79 млрд. руб.; 2020 г. – 120,2 млрд руб.).

По объемам выдачи ипотечных кредитов Кубань стала первой в ЮФО и пятой среди регионов России, уступив Москве и Московской области, Санкт-Петербургу, Тюменской области, Свердловской области.

Средний размер ипотечного жилищного кредита в крае вырос с начала 2021 года – на 26 % с 2,16 до 2,72 млн рублей. Основная причина – рост стоимости 1 кв. м. жилья в Краснодарском крае с начала текущего года на 10,2 % с 46 811 до 51 564 рублей.

Главным фактором роста объемов ипотечного кредитования стала реализация ипотечных программ с государственным участием. Доля объема государственной поддержки ипотечных программ от общего объема ипотечного кредитования составила 36,6 % или 62,38 млрд рублей. 27 682 семьи улучшили жилищные условия в рамках федеральных ипотечных программ с господдержкой, что составляет 44,2 % от количества выданных ипотечных кредитов в крае с начала текущего года.

По данным министерства экономики Краснодарского края