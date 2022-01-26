Падают камнем с крыш. Эколог озвучил причину массовой гибели птиц в Анапе

Пташки падают и разбиваются об асфальт. Фото: стоп-кадр из видео

В Анапе массово начали гибнуть птицы. Туловища мертвых пташек появились на одном из городских тротуаров - возле ТЦ "Алексеевский", что находится на Анапском шоссе.

- Птицы падают сверху, с крыши, - делится с "КП" - Кубань" жительница Анапы Екатерина. - Раньше такого никогда не было. Уже погибло более 30 пташек. Мертвых птиц сразу же убирают, а тех, которым удалось выжить, отогревают в коробках и выпускают на волю.

Во время падения птицы ломают шею и получают сотрясение мозга. Шансов на выживание у них не остается. Момент падения одной из пташек попал на видео, снятое Екатериной.

Жители сразу же начали придумывать версии массовой гибели птиц.

- Возможно, они наелись забродивших ягод или их кто-то отравил на овощной базе, которая находится напротив ТЦ. Но это лишь предположения, не подтвержденные экспертизой, - рассказывает Екатерина.

Оказалось, что причиной массовой гибели птиц стали тонированные стекла торгового центра. Пташки бьются об них, получают сильный удар и падают камнем вниз, на тротуар.

- Птицы часто теряют ориентацию, когда перед ними возникают большие тонированные стекла, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.- Все дело в том, что птицы зачастую не могут увидеть препятствия в виде витражных стекол. Им кажется, что это - не отражение, а продолжение пространства, их пути. Поэтому птицы влетают в стекла, бьются об них и убиваются: ломают шеи, получают летальные сотрясения мозга.

По словам эколога, чаще всего такие случаи происходят именно зимой.

- Когда выпадает снег, стекла и витражные отражения становятся монотонными. Поэтому на лету птицы могут просто-напросто не отличить отраженную картинку от реальной. Кроме того, из-за снега свет становится более ярким, ослепляющим. В летний период птицы ориентируются гораздо лучше. В это время появляется большое количество листвы на деревьях, а отражение в стеклах становится не таким четким, поэтому птицы понимают, что перед ними - стекло, в котором они отражаются.