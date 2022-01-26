«Лишь бы просмотры собрать!»: краснодарца на инвалидной коляске, который сам расчищал снег, обвинили в хайпе

Видео с мужчиной на коляске, который чистил снег, вызвало бурную реакцию у общественности. Фото: tiktok.com/@likastark

Видео с мужчиной на коляске, который чистит снег в одном из дворов Краснодара, вызвало бурную реакцию у общественности. Напомним, ролик появился в Tik Tok пары, которая рассказывает о своей жизни на колесах. Юрий и Людмила часто путешествуют, гуляют - словом, показывают свои будни. Небывалый снегопад серьезно засыпал город и стал проблемой для многих жителей. А уж для тех, кто передвигается на коляске, даже маленький сугроб - настоящее испытание. Поэтому мужчина, вооружившись лопатой, отправился пробивать себе путь. Тем более повод был - супруге понадобились лекарства. Момент раскопки автомобиля, а также дороги к нему, засняла Людмила и выложила на свой канал. Вот только краснодарца, расчищавшего снег, обвинили в хайпе.

- Даже такое снимают, чтобы просмотры собрать, дожили! - начал критиковать ролик один из пользователей.

Это мнение поддержал другой человек, который заявил, что пара могла дождаться, когда снег расчистят коммунальщики или же он растает сам.

- А так - выступление на публику, - писал он под видео.

Правда, сотни пользователей заступились за мужчину, восхитившись его поступком.

- Вам должно быть стыдно такое писать! С такого человека пример надо брать, а не оскорблять. По-вашему, люди на колясках должны сидеть взаперти? А если снег будет продолжаться месяцами, что делать, в бубен бить дома? - возмущались люди.

Ответ критикам записала и супруга героя прогремевшего ролика.

- Да, коммунальщики чистят, но для здоровых. Узкие тропинки, мы по таким не проедем, - заявила Людмила. - Что мы делали на публику? Мы неделю дома сидим, терпели, сколько могли. Если продукты можем заказать, то лекарства никто не может привести. Зачем нам на публику расчищать дорожки? Знаете, у кого что болит, как говорится.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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