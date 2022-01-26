Бросил нутрий и стал разводить грибы. Кубанский казак перепрофилировал ферму в горах

Геннадий Титков несколько лет занимается сельским хозяйством Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Казаки на Черноморском побережье Кубани занимались не только охраной внешних границ Российской империи, но и сельским хозяйством. Они славились потомственной «крестьянской жилкой» – выращивали хлеб, держали скот, что всегда помогало избежать дефицита продовольствия, а их семьи всегда были сыты и одеты.

Вот и казак из сочинского Дагомыса Геннадий Титков тоже вернулся к истокам. Организовал в горах ферму.

- Сами знаете, как сейчас ведут себя цены на продукты питания, не угонишься, вот я и решил создать свою небольшую ферму в сочинском предгорье, чтобы материально поддержать и себя, и семью, а лишнее предлагать на казачьем рынке, - говорит Геннадий Титков.

Титков основательно изучил сельскохозяйственный вопрос и сначала взялся за разведение нутрий. В Солохаульском сельском округе отыскал в горах «заброшенный сарайчик», пришел в местную администрацию и попросил эту «заброшку» в аренду для создания небольшой фермы. Идею поддержали, и Титков попросил помочь со зверьками казаков из Тихорецкого района, где нутриевое дело ведут давно и успешно.

На ферме остались три нутрии, которые казак скоро отдаст Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

- Это было время, когда у России складывались напряженные отношения с Турцией, - вспоминает Геннадий Титков. – А нутрия – это мех, шубы. Словом, спрос был хороший, правда, и конкуренция на рынке потребовала минимальных цен. В моем «горном» случае снижение себестоимости превратилось в очень непростую задачу…

Тем не менее, нутриевую ферму Титков открыл. Казаки своими силами оборудовали фермерское хозяйство, превратив заброшенный в горах домик-развалюху в теплую ферму.

К хозяйству казака Титкова мы поднимаемся пешим порядком по тяжелому мокрому снегу. Три нутрии встречают нас.

- Это последние, - вздыхает Титков. – На днях отдам и их на другую ферму в равнинной Кубани.

- Дело не процветает?

- Проблема со сбытом, экономическая ситуация изменилась, спрос упал, и моя ферма стала нерентабельной. Супермаркеты нашу продукцию берут неохотно, хоть и все документы в порядке, а без налаженной системы поставок потребителям от такого фермерства одни убытки, - говорит казак.

На ферме у Титкова работали местные казаки, так что предприятие еще и помогало людям в сельской местности найти работу рядом с домом.

Геннадий Титков несколько лет занимается сельским хозяйством Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

- Мы провели общее собрание коллектива, - говорит Геннадий Титков. - Обсудили, что будем делать в такой экономической ситуации. Сами понимаете, казаки не из тех людей, которые пасуют перед трудными обстоятельствами. Решили перепрофилировать нашу ферму. Во-первых, начнем заниматься выращиванием кроликов, а, во-вторых, делаем ставку на экологически чистые грибы, ибо наши места в плане экологии ни с чем несравнимы, в двух шагах территория Кавказского заповедника.

Казаки люди основательные. Не в их правилах отступать, поэтому - успехов казаку Титкову.