Ледяные шары с озера Мичиган приняли за кладбище замерзших медуз в Азовском море

Такая картина летом на Черном и Азовском море - не редкость Фото: Ева МУР

- Такая знакомая картинка – сотни плавающих белых шаров. Очень похоже на то, что мы каждый год называем киселем из медуз, только эти - ледышки, - пересылали друг другу любопытное видео пользователи соцсетей.

Летом медузы часто досаждают туристам. Выбрасываясь на берега обоих морей - Черного и Азовского. Они жалят и пугают купающихся. Неудивительно, что кадры, попавшие в Сеть, тоже приняли за кладбище медуз. Жители Краснодарского края решили, что морские обитатели просто замерзли и теперь бьются друг о друга не "кисельными", а ледяными боками.

Ледяные шары. Фото: Tripschannel.com

Но ученые опровергли такую возможность.

- Начнем с того, что явление, которое мы наблюдаем летом, объясняется слишком теплой температурой воды, сезоном размножения и т. д. И когда они сбиваются в кучи на берегу, то уже либо мертвы, либо в агонии. Медузы – глубоководные животные, - уточнил "КП" - Кубань" биолог Вениамин Голубитченко. - Зимой им просто нечего делать у берегов, у них, как у всего живого в природе, свой цикл. Да и температура моря хоть и неблагоприятная для человека (сейчас +2 градуса), но все же не отрицательная.

Медузы зимуют в открытом море, которое никогда не замерзает.

А шары – обычное явление для озера Мичиган в Штатах. Каждый год там плавают сотни ледышек, оторвавшихся от прибрежных камней.

Для жителей тех широт - явление известное: снег падает на прибрежные камни, повторяя их округлую форму, а вода создает из этого фигуру. Сильные шторма или прибой откалывают шарики. Те плавают в озере, создавая такую волшебную картинку. Она привлекает много туристов.