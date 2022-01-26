«Люди думают - инвалиды немощные, но это не про нас»: герои видео, которые на коляске расчищали снег, чтобы добраться в аптеку, ответили критикам

Ролик с мужчиной на коляске, который лопатой убирал снег, вызвал бурную реакцию и массу обсуждений. Фото: tiktok.com/@likastark

Ролик с мужчиной на инвалидной коляске, который лопатой убирал снег, вызвал бурную реакцию и массу обсуждений. Напомним, 37-летнего Юрия Старжинского сняла на видео супруга, когда он вышел на «зимнюю уборку». С помощью лопаты он пробивал себе путь до машины и очищал дорогу от снежных завалов. Работал мужчина в одиночку, морально поддерживала его супруга - Людмила, которая тоже передвигается на инвалидной коляске.

Вот только после публикации видео семейная пара столкнулась с волной критики. Нашлись даже те, кто решил, что мужчина вышел чистить снег, ради популярности. «КП» - Кубань» разыскала героев видео.

- Здоровые люди не всегда понимают, что нам, инвалидам-колясочникам, нужно. Так, например, рабочие при расчистке снега сделали пешеходную дорожку. Но тропинка была слишком узкой, мы по ней на коляске, естественно, не проедем. Уже после уборки мы не стали на это указывать просто потому, что непогода лишь усиливалась, - снег валил и валил, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» супруга мужчины, который стал героем соцсетей, Людмила Старжинская. - Но у нас нет претензий к управляющей компании, они всегда откликаются на наши просьбы.

Со слов Людмилы, к негативу со стороны людей она относится равнодушно. Фото: tiktok.com/@likastark

По словам женщины, расчистить дорогу до машины Юрий решил по собственной инициативе.

- Мы до этого 9 дней просидели дома. Конечно, заскучали. А тут как раз мне понадобилось лекарства купить. Вот Юра и схватился за лопату и пошел снег убирать. И думаю, он бы все доделал, если бы лопата не сломалась, когда случайный прохожий решил подсобить, - продолжает Людмила. - Конечно, мнения людей под видео были самые разные. Говорили, мол, вот какие все вокруг равнодушные, не могли помочь. Но мы и не просим этого. В Краснодаре мы живем, по сути, вдвоем. И уже не первый год полагаемся лишь на свои силы. Мы - самостоятельные. Да и многие привыкли думать, что инвалиды немощные, но это не про нас. Мы раньше жили в Забайкалье, где у нас было свое хозяйство. И там мы справлялись со всем сами, ни одна душа нам не помогала. И, конечно, такое дело, как расчистка снега, для нас что-то будничное.

Людмила и Юрий искренне недоумевают, почему ролик вообще вызвал такой резонанс.

- Я веду свой канал в Tik Tok, где показываю свою жизнь, что происходит, где я бываю, что делаю. Я практически всегда с телефоном в руках, поэтому получается записывать почти все интересные моменты. Я делюсь этими роликами, вижу отклик других людей, многие благодарят за вдохновение, за то, что мы с мужем постоянно активны, мы этим заряжаем людей. И, конечно, целью выкладывать видео, чтобы хайпануть, у нас не было, нам это ни к чему, - добавляет «КП» - Кубань» Людмила. - Я 20 лет в инвалидной коляске, за это время много наслушалась нехорошего в свой адрес, и поверьте, сейчас к подобным комментариям я равнодушна.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре инвалид-колясочник расчищал снег, чтобы попасть в аптеку за лекарствами

Мужчина не мог проехать из-за сугробов и решил сам взяться за уборку (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лишь бы просмотры собрать!»: краснодарца на инвалидной коляске, который сам расчищал снег, обвинили в хайпе

Правда, большинство пользователей заступились за мужчину, ответ критикам записала и супруга (подробнее)