В Крымске в завязанном пакете выбросили щенка

Найденыш оказался очень мил. Фото: prodobro.team

Жители Крымска пересылают друг другу это вызывающее невероятные эмоции видео. Вот грузная пожилая женщина деловито направляется к остановке общественного транспорта, явно спешит по важным делам, подходит к скамейке, оставляет на ней крепко завязанный пакет и так же в спешке, как и пришла, удаляется.

А позже происходит невероятное: забытый на остановке сверток вдруг начинает шевелиться. Несколько резких движений, и из пакета выкатывается юркий шарик, который начинает метаться по скамейке. Через время рядом паркуется автомобиль, из которого выходит мужчина. Он уверенно, словно уже знает, что за пассажир его ждет здесь, направляется в угол, берет суетливый комочек в руки и садится в машину.

Авторы этой короткометражки – волонтеры местного приюта для бездомных животных. А главные герои - реальные жители Крымска. Да и история эта не вымышленная. Пушистого щенка неизвестная женщина подкинула на остановку в центре Крымска. Ее не смутили ни мороз на улице, ни сугробы. Она даже зачем-то крепко завязла пакет, чтобы щенок не смог выбраться и спастись. Однако движимая желанием выжить собачка прогрызла дырку в полиэтилене. Сколько времени пушистая малышка металась по лавке, боясь спрыгнуть вниз, неизвестно. Но ее хаотичные движения и визг привлекли внимание ребенка, живущего по соседству. Девочка позвонила родителям. А дальше случилось чудо - неравнодушный папа откликнулся на мольбы спасти щенка и стремглав понесся на остановку.

- Невероятный человек. Спасибо. Счастья человеку, который забрал малыша. Господи, храни таких добрых людей, а тетке все вернётся, поверьте. Как хорошо, что есть добрые люди, всего доброго этому человеку, - в аккаунте волонтерской организации сотни благодарных откликов от людей, которых тронул его поступок.

Мужчина привез щенка в ветеринарную клинику, сбивчиво рассказал врачам историю и исчез. Ни его имя, ни телефон там даже не успели спросить. Животное обследовали, выяснили, что это девочка и она абсолютно здорова.

- Ей примерно месяца два. Судя по лапкам, совсем миниатюрной собачкой вырастет, - рассказала о найденыше волонтер Инна Ткач.

Кукусю, так прозвали найденыша, выкупали и сделали ей укладку феном. Замерзшая малышка так разомлела в тепле и заботливых руках, что даже не думала сопротивляться. А волонтеры начали искать видео с камер наблюдения, чтобы выяснить грустную Кукусину историю.

- На этом видео два человека. Вот только одного из них хочется написать с большой буквы, а другую человеком-то язык не поворачивается назвать. Потому что у человека должно быть сердце. Есть ли оно у тётеньки, которая в минусовую погоду специально принесла и оставила на остановке пакет с маленьким щенком? Ну, спасибо, что не в лес. Наверное, просто поленилась, - сотрудники ветклиники не скрывают, что тоже были шокированы увиденным.

Сейчас по этим видеокадрам пытаются установить личность женщины.

- Очень хочется, чтобы эту тетку привлекли к ответственности. Так поступить с беззащитным животным только живодеры могут, - жители Крымска просят правоохранительные органы тоже подключиться к поискам.

- Люди часто жестоко поступают с животными. Вот, например, Оливка, Овсянка и Милка – их какая-то хозяйка-кукушка подбросила в домик к кормящей собачке-маме. Как водится, собачка оказалась лучше людей. Она приняла подкидышей, несмотря на то, что в будочке ей стало не хватать места. Мокла под дождем, но детей не прогнала, - рассказывают волонтеры невеселые биографии своих подопечных.

Кукусю и еще нескольких щенков временно разместили на передержке. Малыши ждут новых хозяев, чье сердце не окажется черствым и способным к жестокости и предательству.