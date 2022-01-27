Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 января 2022 года: свыше 450 тысяч жителей Кубани прошли ревакцинацию от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ревакцинация от коронавируса продолжается на Кубани. Она длится уже более полугода. За это время повторную прививку от самой популярной инфекции человечества поставили свыше 450 тысяч жителей Краснодарского края. Это один из самых высоких показателей в стране среди регионов.

Общее количество вакцинированных жителей Кубани достигло 2,9 миллиона человек. Эта цифра увеличивается в среднем на несколько десятков тысяч каждую неделю.

Считается, что вакцинация – лучший способ защиты от ковида. Благодаря ей формируется коллективный иммунитет. Он должен появиться, когда прививку поставят минимум 75-80% взрослого населения региона.

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