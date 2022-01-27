«Очень тронут». Победитель детского «Голоса» Даня Плужников отреагировал на проникновенное послание в сети

Даня Плужников. Фото: архив Дани Плужникова

26 января победителю шестого сезона шоу «Голос.Дети» Дане Плужникову исполнилось 20 лет. Свой день рождения музыкант из Сочи встретил дома, куда приехал после очередной операции на ногах. Его мама, Ирина Афанасьева, поздравила сына как лично, так и в соцстетях, оставив трогательное послание у себя на странице.

- С 20-летием, дорогой мой сын. Самое время быть счастливым, чего я тебе от всей души и желаю, - написала Ирина Афанасьева. - Ты уже не мальчишка — настоящий мужчина. И я желаю, чтобы на твоем пути было много возможностей для достижения поставленных целей. Желаю тебе здоровья, уверенности, сил и мужества. Желаю, чтобы каждый день подкидывал как минимум 20 идей, как стать успешнее и круче.

Даня с мамой. Фото: архив Дани Плужникова

Данечка, дорогой мой, в твой юбилей хочу тебе пожелать делать шаги, ошибаться, падать и вставать, пусть удача сопровождает тебя повсюду. Пусть друзья твои будут настоящими, а чувства − взаимными. Будь решительным, смелым, уравновешенным, здоровым и сильным. Не разменивайся по мелочам и умей прощать обиды. Впереди — целая жизнь! Делай то, что тебе нравится, и судьба порадует. Будь самим собой, мы тебя любим!

Сам Данила так отреагировал на послание матери: "Спасибо большое, очень тронут".

Данила Плужников победил в шоу «Голос.Дети» в 2016 году. Тогда ему было 16 лет. В финале популярного телепроекта за него проголосовала вся страна.

У парня - редкое заболевание - спондилоэпифизарная дисплазия. В три года его рост замер на отметке 110 см. Руки и ноги перестали расти, появились боли в области позвоночника, таза, в суставах. Ходить Данила может ходить только на костылях, на которых и вышел на сцену шоу «Голос» в 2016 году.

Сейчас он взял академический отпуск в музыкальном вузе и занялся здоровьем – перенес уже несколько операций на ногах. Даня мечтает сам ходить, и в Кургане, в институте Г. А. Илизарова, ему поставили специальные конструкции на ноги.

Фото: архив Дани Плужникова

- Это уже третья операция сына. Дане поставили на ногу аппарат Илизарова. Это нужно для исправления искривления нижних конечностей. Все очень сложно, непрогнозируемо и долго. Нужно только надеяться на положительный результат. И наблюдать, - рассказала в интервью kp.ru мама Дани Ирина Афанасьева. – Теперь Дане надо делать специальные упражнения, разрабатывать ногу.

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