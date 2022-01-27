Стены трещат, крыша сползает. На Кубани из-за снегопада рушится многоквартирный дом

Жилье не выдержало натиска снега

Снегопады, обрушившиеся на Краснодарский край, синоптики не называют рекордными. Но жители станицы Петровской Славянского района таких близко никогда не видели. Сугробы достигали в самый пик метровой высоты. И неприспособленные к таким испытаниям дома южан начали рушиться.

- От налипания снега 24 января полностью разрушилась крыша нашего многоквартирного дома, расположенного по адресу станица Петровская, переулок Первомайский, дом 2, - обратились жители сразу четырех семей с просьбой о помощи.

От нагрузки поплыли и стены дома. Жить в нем стало небезопасно.

- Из-за обрушения кровли оголились плиты перекрытия второго этажа, появились трещины и щели в несущих стенах. Крыша постепенно сползает с дома и вот-вот рухнет, - говорят они. - За помощью мы обращались к местной и к районной власти. К нам приезжали 2 комиссии. Сказали, что дом в аварийном состоянии, вывозите имущество, выключайте свет, газ и воду, больше мы вам помочь ничем не можем.

Жители аварийного дома боятся, что новый циклон, который прогнозируют метеорологи с ливнями и мокрым снегом добьет, их жилище.

- Но уходить нам некуда! - озвучили люди свой сигнал SOS.

В администрации Славянского района, действительно, знают о беде жителей Петровской. Но только разводят руками.

- Этот дом 1979 года постройки. И он частный. Просто на четырех хозяев. Выделение денег из бюджета на его восстановление правоохранители сочтут нецелевым расходованием средств. А вы знаете, наверное, что это чревато уголовными делами, - ответили "КП" - Кубань" в пресс-службе муниципалитета. - Наверное, в доме никто вовремя не произвел капитальный ремонт.

По словам чиновников, они проверили все документы собственников, ломали головы над вариантами помощи. Но пока все, что могут предложить, это некую сумму денег (она не называется) и помощь стройматериалами и рабочей силой.

- Мы знаем, что одной из семей, Милащенко, которые много лет проработали в одном из наших крупных хозяйств, выделили помощь в размере 10 тысяч рублей. Но это пока все, что мы все можем предложить, - прокомментировали "КП" - Кубань" в администрации.

Печально и то, что по закону семьям вряд ли можно рассчитывать на господдержку в связи с ЧС. Режим чрезвычайной ситуации из-за погоды в Славянском районе был объявлен уже после того, как дом начал рушиться под натиском снега.

"КП" - Кубань" будет следить за развитием ситуации.