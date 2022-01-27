Горит синим пламенем: Жителей Краснодарского края удивил выпавший снег

Момент, как снег воспламеняется от искры зажигалки. Фото: кадр из видео.

Экстремальный снегопад, обрушившийся на Краснодарский край, вдохновил жителей региона не только на создание шикарных скульптур, но и на различные эксперименты. Оно и понятно. Высота сугробов - под полметра, местами и больше. Так что поле для деятельности огромное. Если в прошлом году кубанцы устраивали зимний флешмоб с поджиганием снежков, то в этот раз решили проверить, воспламенится ли обычный сугроб на улице.

Один из таких экспериментов попал на видео в Тимашевске. Местный житель вышел на улицу и записал на телефон поджигание снега, когда увидел лежащие на сугробе спички.

- В этом году выпало рекордное количество снега, но какого-то странного, - говорит мужской голос за кадром.

Затем автор ролика подносит зажигалку к сугробу, чиркает ей, через секунду снег горит синим пламенем. Но еще через пару секунду огонь тухнет. Свой эксперимент парень повторяет еще раз, но уже в другом месте и вновь снег горит.

- Как такое может быть? - недоуменно спрашивает молодой человек.

После публикации ролика в сети многие всерьез поверили, что выпавший снег - аномальный.

- Пошли проверять, - писали пользователи, правда, видео с подтверждением не поделились.

Конечно, в природе снег полыхать не может. Это подтверждают экологи.

- Огонь, который видно в ролике жителя Тимашевска, вызван, скорее всего, какой-то легковоспламеняющейся жидкостью, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Петр Потапов. - Вероятно, перед поджиганием на сугроб вылили бензин или же жидкость для розжига. Эта версия подтверждается наглядно - как только пары улетучились, пламя потухло.

Кстати, по словам специалиста, если же при проведении чистого эксперимента, снег все же горит, то стоит бить тревогу. Это может говорить об утечке газа.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В прошлом году экологи объясняли, почему комок снега обугливается. Многим показалось логичным, что ледяной шар должен таять от огня. Ситуация, когда он стал чернеть в руках, стала откровением для любопытных кубанцев.

- Это не постановка и не монтаж. Именно так ведет себя настоящий снег, если его поджечь зажигалкой, - рассказывал «КП» - Кубань» эколог Петр Потапов. - Из-за своей пористой природы снежный комок поглощает воду по мере таяния. Но создается впечатление, что с ним ничего не происходит.

Черные же следы, по словам эколога, появляются от самих зажигалок. При сжигании бутана, входящего в состав, на комке снега остается сажа.

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