«Управляющая компания не виновата»: краснодарский колясочник, расчищавший снег, выступил с обращением

Юрий Старжинский в новом ролике рассказал, почему вышел раскапывать сугробы. Фото: кадр из видео.

Краснодарский колясочник, расчищавший снег, выступил с обращением. После того, как видео с «зимней уборкой» появилось в Сети, мужчина и его супруга столкнулись с волной критики. Нашлись даже те, кто решил, что снят ролик был ради популярности. Негодование у людей вызвали службы, которые должны были позаботиться о том, чтобы тротуары были расчищены. Таким пользователям и решил ответить Юрий Старжинский.

- У меня супруга выложила ролик, где я от скуки пошел разгребать снег. В сети создали столько хайпа, сказали, что «управляйка» не чистит, мол, «смотрите. инвалиды, уже взялись за лопаты», - говорит в новом видео мужчина. - Так вот, скажу вам, у нас самые чистые дороги, ни одной бумажки, ни окурков на земле не лежит.

Мужчина объяснил, что пошел расчищать подход к машине по собственной инициативе. Вместе с ним «освобождали» авто от снега и другие люди.

- Рядом стоял пенсионер, который тоже был с лопатой, но это не вызвало ни у кого интереса. Вы сами из нас делаете инвалидов! - заявил Юрий Старжинский. - Проще и с улыбкой, ну от безделья человек мается.

Людмила и Юрий искренне недоумевают, почему ролик вообще вызвал такой резонанс.

- У нас не было претензий к управляющей компании, они всегда откликаются на наши просьбы, - объясняла «Комсомольской правде» - Кубань» супруга мужчины, который стал героем соцсетей, Людмила Старжинская. - Мы до этого 9 дней просидели дома. Конечно, заскучали. А тут как раз мне понадобилось лекарства купить. Вот Юра и схватился за лопату и пошел снег убирать.

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- В результате аномального количества осадков, которые выпали в Краснодаре, возникли некоторые сложности с расчисткой снега. Однако управляющая компания в субботу, воскресенье и в понедельник (с 22 по 24 января) и в настоящий момент производит очистку территории, а также крыш от снежного покрова, - объяснила заместитель директора по общим вопросам УК Оксана Гросс. - Данный житель обратился к мастеру участка с просьбой дать ему лопату для расчистки автомобиля.

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