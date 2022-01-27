Жителю Сочи, стрелявшему в полицейских из автомата, дали 13,5 лет тюрьмы

Суд вынес приговор

Самый настоящий боевик, будто по кадрам из фильма, разворачивался в Сочи в мае 2020 года. Там 41-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения несколько часов держал в страхе родственников и соседей. Он ходил с автоматом и угрожал всех перестрелять. А когда приехали полицейские, переключился на них.

- Юрий Т. проживал в одном из домов на улице Пролетарской поселка Лазаревское. 30 мая 2020 года мужчина нашел около своего дома автомат «АК – 74» и пугал окружающих. Когда приехали сотрудники полиции и Росгвардии, дебошир попытался выстрелить в них. Он нажал на спусковой крючок, но произошла осечка. Затем мужчина попытался скрыться в лесополосе, но вскоре был задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

41-летнего местного жителя привлекли по двум статьям.

- Мужчину признали виновным по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и по статье «незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, - добавили в краевой прокуратуре.

В суде учли смягчающие обстоятельства и вынесли приговор.

- Юрию Т. Назначено 13,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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