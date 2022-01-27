Вместо помидоров - наркотики. В Тимашевске судят пенсионерку за хранение конопли

У пенсионерки изъяли 400 грамов запрещенных веществ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тимашевске живет пожилая женщина Анна П. (имя изменено - Авт.). С виду это - обычная пенсионерка. Проживает возле реки в частном домике, занимается садоводством, имеет небольшую самодельную теплицу. Вот только, как стало известно, это сооружение женщина использует явно не по назначению: вместо выращивания привычных помидоров и огурцов она сушит там кусты конопли и изготавливает наркотики.

Понятное дело, что это необычное хобби Анны П. сразу же привлекло внимание правоохранительных органов.

В ходе следствия стало известно, что женщина случайно обнаружила на своем участке дикорастущие кусты конопли, оборвала их и начала изготавливать из них наркотики для личного употребления. В теплице у Анны П. обнаружили емкости с марихуаной и кусты конопли. Всего было изъято более 400 грамов запрещенных веществ.

Сейчас жительница Тимашевска находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело уже направили в суд. Анне П. грозит до десяти лет лишения свободы.

- Следственным отделом ОМВД России по Тимашевскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществ», - прокомментировали в ГУ МВД России по краснодарскому краю.