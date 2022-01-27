«Клей был деликатесом, а дожить до конца эвакуации - великим счастьем». Пережившая блокаду Ленинграда женщина рассказала о страшных днях

Ирина Ивановна Гальянц принимает гостей по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

В 78-летнюю годовщину снятия блокады Ленинграда краснодарские активисты из сообщества предпринимателей «Добро и Дело» поздравили ветеранов-блокадниц, переживших то страшное время.

Сейчас в станице Елизаветинской живет 85-летняя Евгения Павловна Панкова. Ее жизнь начиналась в мирном и красивом Ленинграде. Потом война забрала отца. Когда маленькой Жене было четыре года, началась блокада города, которая продлилась больше трех лет. Ее сняли 27 января 1944 года.

Евгения Павловна Панкова получает подарки от гостей Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- Я была совсем маленькая тогда, - рассказывает блокадница. - Может, потому и выжила: просто привыкла не есть, как только начала что-то понимать. Мама и бабушка работали, держались изо всех сил. В феврале, после снятия блокады, нас, уже изнеможенных, отправили на поезде в эвакуацию. И в поезде они обе умерли. Где-то под Вологдой. А меня отправили в детский дом в Ярославль.

Из-за неразберихи с документами в графе родители свидетельства о рождении Евгении Павловны стояли прочерки. Хотя она прекрасно помнила родных, все о них знала. Когда подросла, начала искать, и нашла через родственников несколько фото. Уже на пенсии восстановила документы, теперь у нее есть самое главное - память о людях, давших жизнь.

Евгения Павловна Панкова показывает портрет своих родителей. А на фото рядом - она маленькая вместе со своей мамой Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Она с любовью хранит немногие фото - свидетельство недолгого счастливого времени. 27 января день для нее - это хоть и важная дата, но скорбная и нет-нет, да наворачиваются слезы.

- Берегите самое главное: семью, любовь, - говорит блокадница. - Мы живем сейчас, чтобы передать вам это важное знание.

Ирине Ивановне Гальянц скоро исполнится девяносто лет. Она тоже пережила блокаду Ленинграда. Сейчас она живет в краснодарском поселке Белозерном. Во время блокады она закапывала фугасные гранаты, чтобы ребята постарше сбрасывали их с крыш на врагов.

Ирина Ивановна Гальянц Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- В голодное время, с приходом весны, приходилось есть зелень и траву, столярный клей тоже ели, но это был прямо деликатес, - вспоминает женщина. Она единственная из всей семьи выжила во время блокады.

Ирина Ивановна любит гостей - всем устраивает чаепитие. Кладет побольше сахара - его у нее много. Мы не отказываемся, понимая, что с детства сахар - небывалое лакомство для таких, как она.

Рассуждает о ситуации в мире, переживает за Украину, подытоживает: «Главное: чтобы не было войны, чтобы вы не узнали того, что знали мы».

Гости у Ирины Ивановны Гальянц Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Ирина Ивановна делится с нами секретом долголетия:

- Жить достойно, любить людей и ценить сегодня, - говорит женщина. То, что завтра может не быть, она знает лучше всех.

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