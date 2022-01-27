Нужна связь. ФК «Краснодар» жестко высмеял спортивного комментатора

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Георгий Черданцев – один из самых популярных комментаторов России. Он – автор праймовых шоу на телеканале «Матч ТВ».

Только с футбольным клубом «Краснодар» у Георгия свои счеты. Прошлым летом коммерческий директор «быков» Арам Фундукян раскритиковал журналиста за работу на матче 3-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и черно-зелеными.

- Серьезный клуб не должен публично искать виновных за неудачную игру и отсутствие результата среди комментаторов и судей, перенося таким образом ответственность, – писал в соцсетях после игры Черданцев.

Он отметил, что Арам Фундукян мог лично написать комментатору или главреду канала Александру Тащину, но не сделал этого. Боссы «Краснодара» не поняли, почему Георгий никак не отреагировал на гол «быков» в ворота «Зенита».

- Произошло это вовсе не из-за отсутствия этих эмоций, а в силу технических причин. Так как ПТС и провода находятся вне арены и не под крышей, к сожалению, из-за ливня у нас периодически возникали проблемы со звуком. Пользуясь случаем, приношу лично свои извинения клубу «Краснодар» и его болельщикам за отсутствие эмоций во время гола «Краснодара», – продолжил Черданцев.

Он добавил, что отсутствие эмоций не было связано с антипатией к «быкам». Помехи случились из-за технических проблем.

- Я же в свою очередь предложил бы собрать экспертов, чтобы обсудить деятельность менеджмента «Краснодара», владелец которого выделяет огромные средства на то, чтобы сделать конкурентный клуб. Далее уже искусство менеджмента распорядиться этими средствами. И что же мы видим? – уже перешел в атаку комментатор.

На этом пикировка прекратилась. Но ненадолго. Она продолжилась в недавнем эфире телеканала «Матч. Премьер». Георгий Черданцев устроил небольшую перепалку с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким. И вновь списал все на помехи со связью.

- Очень коротко, потому что связь, действительно, плохая, – оправдывался перед коллегами комментатор.

Футбольный клуб «Краснодар» не обошел эту тему стороной. Он потребовал, чтобы руководство «Матч ТВ» дало комментатору федеральную связь.