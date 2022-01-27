Снова неутешительные прогнозы: Чем закончится январь в Краснодарском крае

В каких районах Кубани ждать морозы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Коммунальные службы до сих пор пытаются справиться с аномальными снегопадами, которые обрушились на Кубань в минувшие выходные. Благо, природа все же дала передышку региону. Но, как говорят синоптики, затишье всего на пару дней. К выходным снега в крае прибавится. Рассказываем, чем закончится январь в Краснодарском крае.

По словам метеорологов, жителей региона ждет продолжение зимы. В ближайшие дни ожидаются морозы.

- На Черноморском побережье ночью температура будет колебаться от +2 до - 3°, днем отметки будут плюсовыми - 3-8 градусов, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью по территории края упадет до минус 6-11 градусов, а днем выше +3 воздух не прогреется.

Холоднее всего будет в горах. Там ожидаются морозы до минус 13-15 градусов. Днем тоже серьезный минус - до 8 градусов ниже нуля.

При этом сугробы на Кубани продолжат расти.

- Мы ждем повторения практически такого же снегопада, как был в минувшие выходные, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Дело в том, что в субботу, 29 января, Кубань окажется под влиянием циклона, центр которого находится в Белоруссии. Через территорию Краснодарского края пройдут фронтальные разделы. Это значит, что начнется снег, который во второй половине дня усилится. На трассах закружит метель, видимость, по прогнозам, ухудшится, и серьезно.

А уже после снежного ненастья в Краснодарском крае ожидают потепление. Отметки на столбиках термометров будут постепенно подниматься. Так что февраль на Кубани примет эту эстафету и стартует с относительно «теплых» позиций.

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