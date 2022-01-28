Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 января 2022 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стали известны самые зараженные коронавирусом районы Кубани. Возглавил антирейтинг Краснодар. За последние сутки положительный тест пришел 417 местным жителям.

Еще у 115 пациентов диагноз COVID-19 подтвердился в Сочи. Замкнул тройку антирейтинга Новороссийск. В городе-герое выявили 71 заболевшего.

Отметим, что лучшая защита от коронавируса – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже больше года. За это время прививку поставили свыше 2,9 миллиона человек.

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