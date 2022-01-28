Изменившуюся до неузнаваемости певицу Марину Девятову спасали врачи

38-летняя артистка год не появлялась на публике. Фото: кадр из шоу "Привет, Андрей!", Россия 1

Марина Девятова ворвалась на сцену совсем юной девочкой. Еще бы, папа- народный артист Владимир Девятов, мама – хореограф. Правда, семья распалась, когда Марина была совсем ребенком, но даже после развода творческие родители всяческие баловали и развивали свою любимицу. Никто и не сомневался, что талантливая девочка изберет путь фольклорной исполнительницы. Так и случилось, рассказывает kp.ru.

Певица народных песен Марина Девятова быстро набирала популярность. Она даже выступала перед британской королевой. Однако, в личной жизни все было не так успешно, как на сцене. Спустя несколько неудачных и даже трагических романов, Марина смогла обрести счастье с Алексеем Пигуренко. У пары родилась дочка Ульяна. Новыми красками заиграла и творческая карьера Девятовой. Но внезапно певица просто пропала со сцены.

Почти два года Марина Девятова не выступала. Поклонники забеспокоилось, что в жизни их любимицы случилась трагедия и не ошиблись. Певица появилась в гостях у Андрея Малахова, но ее мало кто узнал. Марина всегда была в теле, настоящая русская красавица, но после двухлетнего перерыва, казалось, что певица изменилась до неузнаваемости. Волнуясь, она рассказала телеведущему, что стало причиной таких перемен.

- Была депрессия, сеансы с психотерапевтом, разочарование во всем... Плакали, рыдали. Сплошное разочарование, уныние, стресс... Я поняла, что эта клоака меня засасывает, и обратилась к психологам. Они потихонечку вытаскивали меня из этого состояния", - цитирует сильно располневшую артистку kp.ru.

Марина Девятова призналась, что за последние два года с ней происходили страшные вещи, которые и привели к такому состоянию.

- Врачи, что называется, разбирали голову, чтобы она просто не сошла с ума. Ведь моя семья рушилась на глазах. И, помимо специалистов, безусловно, очень помогла и помогает вера. Все обошлось без всяких транквилизаторов, - рассказала Девятова.

Болезнь, конечно, сильно ударила по певице. Но преданные поклонники Девятовой нашли, что она не утратила своего очарования и огонька.

- Марина красавица. Несколько лишних килограммов ее совершенно не портят. Природная русская красота и обаяние никуда не делись. Мариночка, чаще радуйте нас своими песнями, чаще бывайте на телеэкранах. Вы очень талантливая и самобытная, - поддержали ее любители народной песни.

Кстати, многие решили, что Марина беременна и просто решила не раскрывать своего интересного положения.

- Марина красоты своей не утратила даже, прибавив в весе, всё такая же обаятельная и зажигательная. Всё наладится, и вес придет в норму, и душевное равновесие. И будет радовать поклонников своим творчеством и великолепным голосом, - не скупились люди на комплименты.

Марина с благодарностью оценила слова поддержки. Она не ожидала, что найдет такой отклик и до сих пор любима своими фанатами. Ведь она считала, что только у известного человека возникают проблемы или случаются драмы в жизни, про него моментально забывают.

- И только родные и близкие могут поддержать по-настоящему. Мне чихать на то, что про меня говорят, главное, что я перед своей совестью чиста, - приводит слова Девятовой kp.ru.